River no quiere viajar a España y hoy los hinchas del Real Madrid agotaron las entradas

Que no se juegue en la Argentina no implica que el superclásico no genere pasión en los hinchas del fútbol. En este caso, la fiebre por la Superfinal de la Copa Libertadores llegó hasta los socios del Real Madrid, que en un par de horas agotaron las entradas para ver el partido entre River Plate y Boca Juniors que se jugará el domingo próximo.

La página del club blanco estuvo caída durante muchos minutos debido a la gran demanda de los socios para comprar su ticket y ser parte de un partido que quedará en la historia.

Los socios del merengue tenían prioridad en este inicio de venta de entradas. Los tickets iban desde los 80 euros la más barata hasta los 220 la más cara. La oficina online de atención al socio estuvo colapsada y las entradas se agotaron en pocas horas. La web del Real Madrid, una vez insertados los datos de socios, te enviaba directamente al portal entradas.com, sitio que tiene contratado el club blanco para la venta de entradas.

Y mientras esto ocurre, desde la Argentina, a través de su presidente Rodolfo D'Onofrio, River hizo saber a la Conmebol que no quiere jugar el segundo partido final en el estadio Santiago Bernabéu y no desea viajar a España para definir la Copa Libertadores ante Boca Juniors. Claro que esto esto se trata solo de una declaración, ya que si el club millonario no se presenta a jugar pude recibir una sanción de hasta 5 años de inhabilitación para disputar torneos internacional.

Entradas en la Argentina

Los equipos comprarán las entradas y asignarán a 5 000 personas desde Argentina. Cada equipo deberá indicar en un listado el nombre completo y número de DNI. Los clubes, además, serán los encargados de proveer mayor información a los interesados en adquirir entradas.

Los tickets vendidos en Argentina deberán ser retirados físicamente en Madrid con la presentación del DNI, sólo por aquellas personas que utilizarán la entrada, y son intransferibles.

Venta de entrada para no residentes en la Argentina

River y Boca tendrán a disposición 20 000 entradas cada uno. Las del millonario se venderán desde hoy a las 16 (de Argentina) hasta el martes 4 a las 14 horas. Las del xeneize a partir del martes 4 a las 16 hasta el jueves 6 a las 14. Las mismas deberán conseguirse a través del sitio de Conmebol y cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas, según la disponibilidad.

Para completar el proceso de compra se solicitará nombre, apellido, email, teléfono, fecha de nacimiento, pasaporte, ciudad, país, código postal y tarjeta de crédito.

Además, desde la Confederación aclararon que la entrada descargada en el teléfono móvil será el único documento válido de acceso al partido para compras realizadas online, que está dirigida únicamente a los hinchas fuera del territorio argentino, por lo que la compra desde el país no se encontrará habilitada.

El resto de las entradas (22 000) estarán destinadas a compromisos con sponsors, institucionales y público en general. A partir del jueves 06/12 se pondrán a la venta algunas de ellas en períodos y zonas que se habilitarán a tal efecto