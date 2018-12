El PJ ratifica que no tratará el desafuero de Cristina hasta que haya condena firme

El inminente pedido de desafuero de Cristina Kirchner (FPV-Buenos Aires) que el juez federal Claudio Bonadio le pediría al Senado chocará contra el muro de la doctrina de la sentencia firme que sostiene el PJ . Además, al borde de entrar en receso, la Cámara Alta recién se abocaría a discutir el tema el año próximo, cuando el oficio sea girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

"Esta ratificación de la Cámara (Federal) no modifica el hecho de que no procede el desafuero hasta que no haya sentencia firme", aseguró Miguel Pichetto (Río Negro), jefe del Bloque Justicialista, principal bancada de oposición.

Desde el oficialismo, en tanto, ratificaron la doctrina adoptada por el bloque, según la cual la confirmación del procesamiento por parte de una cámara alcanza para proceder con el desafuero. Sin embargo, reconocieron que sin el aporte del Bloque Justicialista no hay forma de que la Cámara Alta consiga el voto de los dos tercios que se requieren para desaforar a un senador.

"Cambiemos ya fijó su posición. Nosotros vamos a votar a favor de los desafueros de los legisladores que tengan prisión preventiva dictada por un juez y confirmada por la Cámara de apelaciones", afirmó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), en diálogo con el diario La Nación.

En este escenario, gracias a la mayoría peronista, la expresidenta tendría asegurada su inmunidad de arresto durante casi todo el año próximo. En otras palabras, su procesamiento como jefa de una asociación ilícita por las revelaciones de los cuadernos de las coimas no le impedirá competir en las elecciones de 2019.

Esto es así porque ante el inminente inicio del receso legislativo de verano y la poca voluntad del peronismo por tratar el tema, el oficio de Bonadio no tomaría estado parlamentario hasta la próxima sesión de la Cámara alta. Ese encuentro, por el momento, no tiene fecha.

Si el Poder Ejecutivo dispusiera convocar a sesiones extraordinarias en febrero, y el Senado se reuniera en ese período, recién entonces el reclamo del juez federal podría ser girado para su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales y poner así en marcha los plazos establecidos en la ley que reglamentó los fueros de funcionarios y legisladores nacionales.

Según esa norma, una vez girado la comisión tendrá 60 días hábiles para analizar el pedido. En caso de no hacerlo, el plazo se extenderá hasta los 180 días, también hábiles, para que el tema sea discutido en el recinto de la Cámara alta.

Esto fue lo que pasó el 20 de noviembre último, cuando el PJ y el kirchnerismo dejaron sin quórum la sesión convocada por Cambiemos para tratar el pedido de desafuero contra la expresidenta reclamado por Bonadio en la causa por el encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA mediante la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Tras el fracaso de aquella sesión, el reclamo del juez fue enviado al archivo tras haberse vencido los plazos legales para que el Senado se expresara.

Fuente: La Nación