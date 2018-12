Una protagonista de la creación de la APS

Graciela Ovejero es una enciclopedia caminante que recorre los pasillos del Ministerio de Salud como una bibliografía recomendada para todos aquellos que osen trabajar como agente sanitario en el amplio territorio de Salta.

Hoy tiene 72 años y sigue trabajando en el Grand Bourg en la invalorable tarea de la formación continua y en la supervisión de los agentes sanitarios de la provincia. Se debe decir que, junto a la estructura de Educación, son las únicas partes del Estado que llegan hasta los puntos más extremos de nuestra geografía.

En esa tarea, Graciela ha trascendido gobiernos de todo tipo de colores y dolores. Muy pocos saben que ella comenzó su carrera en San Salvador de Jujuy, ciudad donde nació y donde a los 18 años comenzó a trabajar ad honorem como visitadora Materno Infantil, allá por el año 65.

“Yo caminaba los barrios Mariano Boedo, Alto Gorriti, entre otros. La idea era ir a buscar y visitar a las familias para luego derivar”, dijo Graciela sentada en el salón donde el ministro Mascarello atiende a la prensa.

Pequeña gigante que no se sienta en la punta de la mesa donde doctores, funcionarios y trabajadores pasan y saludan con honorable respeto las canas y las manos duras que demuestran el trabajo en territorio; ahí donde muchos no se ensucian los zapatos.

En el 66 el doctor Ítalo Panaya la llamó y la nombró “supervisora polivalente”. “Yo ni sabía lo que era, pero lo mismo acepté”, dijo a las carcajadas.

Lo que había aceptado era la formación de enfermeros empíricos que comenzaría a trabajar en los departamentos de Tilcara y Tumbaya.

En esos caminos de la Puna se cruzó con Enrique Tanoni. Eso fue determinante en su vida porque el doctor andaba realizando una recorrida para realizar una cartografía sanitaria.

“La idea era llegar a visitar al 100 % de las familias en todo el territorio para realizar luego un censo poblacional y de vivienda. Entonces se comenzó a pensar en una ronda cada tres meses para que sean 4 anuales. Se comenzó a relevar información sobre el medio ambiente, sobre el agua, la basura, las excretas”, contó.

Y además agregó: “Se vacunaba y además se daban derivaciones en caso de enfermedades. A los niños se los pesaba y medía y se registraban las embarazadas. Esto que hoy es tan normal, en aquellos tiempos fue de una innovación tan grande y estratégica que hasta ahora se destaca en los grandes foros mundiales de salud”, contó Graciela.

“Todo esto fue idea de Carlos Alberto Alvarado Castellanos”, dijo la mujer sobre el médico de Jujuy que merece un reconocimiento que hasta ahora no fue concedido y que será motivo de otra nota periodística.

Entonces Tanoni un día apareció con una caja llena de papel de estraza y le dijo a Graciela que comience a cuadricular con lapicera y regla una sábana hecha con dos hojas pegadas para lo cual ella no tuvo más remedio que tirarse al piso y comenzar a realizar la tarea con sumo cuidado. Ese fue el origen de los cuadros de doble entrada donde los futuros agentes sanitarios comenzarían a realizar el famoso “paloteo” en el registro de la información.

Así salieron a caminar por esos cerros, como política de Estado. Iniciativa que fue tan buena que nunca tuvo corte alguno. Ni los gobiernos militares pudieron cortar la caminata de los agentes sanitarios del doctor Alvarado Castellano.

En todo ese tiempo conoció indefectiblemente a un tilcareño con el cual tuvieron a Gustavo Oscar Ramos, hijo único y muy mimado. Mientras continuó con esta novedosa forma de llevar la salud a todos los rincones de Jujuy.

Es más, en el 78 trajeron el equipo para la provincia de Salta gracias al éxito consolidado por más de una década donde bajaron la mortalidad infantil, erradicaron varias enfermedades y mejoraron la calidad sanitaria de la población.

En Salta fue el Programa de Salud Rural y comenzó con las capacitaciones en el hospital de General Güemes para el personal de trabajo. La formación era intensiva e internada. Graciela estuvo a cargo y cada año iba subiendo el grado de responsabilidad.

Sin embargo no olvidaba su maternidad, lo cual era muy difícil. Es un trabajo que exige demasiado de las personas. Su único hijo seguía viviendo en Jujuy y ella viajaba los fines de semana para verlo; fueron tiempos muy duros para ella.

Quien estaba a cargo de ese equipo fue Tanoni. Se puede decir que ese fue un “dream team” compuesto por jóvenes promesas de la política sanitaria. Estaban, a saber, el querido Tomás Torres, Alberto Gentile, Agustín Martínez, Roque Mascarello, Griselda Rangeón, Enrique Heredia, entre tantos otros. Esos muchachitos y muchachitas de entonces son los que hasta ahora definen la política sanitaria salteña; esto de llegar hasta las casas de todos y no que las familias deban acudir a un centro sanitario.

De 1983 al 86 trabajó en El Manjón, de la zona este y luego pasó a Nivel Central. En el 2000 quedó finalmente como jefa de Atención Primaria de la Salud (APS). Y lo peor vino en 2008, cuando se tuvo que jubilar.

Sin embargo ya con Enrique Heredia como ministro, en 2010, la vuelven a convocar para ser lo que es hasta ahora: una consulta viviente con pies que está a disposición de todo aquel que quiera saber cómo se hace este duro trabajo de ser agente sanitario. Hoy brinda cursos de actualización, viaja a

Tartagal, vuelve a Güemes, trabaja en capacitación permanente, asesora, no se cansa, habla mucho, explica muy bien y se siente orgullosa de haber sido protagonista de un procesos que cambió definitivamente la concepción de la salud pública.

Mañana festejará su cumpleaños

Graciela Ovejero mañana cumple años. Es tan humilde que no quiere que nadie lo sepa. Nació un 24 de diciembre y se siente cada día con más fuerzas para seguir trabajando.

Ya está pensando en los encuentros en los cuales estarán presentes para festejar su hijo, su nuera y sus tres nietos.

“Yo me sigo moviendo, hablando con los más jóvenes. No sé sinceramente qué es lo que voy a hacer cuando ya no pueda venir más al Grand Bourg, cuando no pueda salir al territorio. Nosotros somos bichos de terreno y no podemos dejar de pensar en la gente que vive en él. Yo no me imagino qué voy a hacer cuando no pueda salir más al campo. No me imagino la vida sin salir al campo a buscar a las familias para atenderlas”, dijo la mujer y se quedó en la incógnita del silencio.