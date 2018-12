Alarma por la gran cantidad de siniestros viales en la provincia

En los últimos días las rutas de la provincia y las calles de la ciudad de Salta han sido escenario de siniestros viales de gran magnitud, como pocas veces sucedió a lo largo de este año. La del viernes ha sido la segunda jornada más dolorosa de 2018, con un saldo de siete muertos y tres heridos graves en los tres accidentes ocurridos en el lapso de pocas horas el norte y el sur de nuestra geografía.

El episodio más dramático se produjo en la ruta nacional 50, en el departamento Orán, como consecuencia del derrape de un automóvil cerca de la localidad fronteriza de Aguas Blancas. En el vehículo que se estrelló contra un árbol de gran porte viajaban cinco personas y cuatro de ellas perdieron la vida en el acto. El único sobreviviente permanecía hasta ayer internado con pronóstico reservado en el hospital San Vicente de Paul de Orán.

No es la primera vez que en la transitada ruta que en conduce a Bolivia ocurren tragedias de esta magnitud. En agosto pasado también murieron cuatro personas muy cerca del siniestro del viernes cuando una camioneta Kangoo chocó de atrás a un colectivo. Paradójicamente, eran cinco los ocupantes de la unidad y solo uno de ellos logró sobrevivir.

La ruta nacional 16 que tampoco va en zaga en materia de siniestros viales se volvió a teñir de sangre y dolor. Minutos antes de la tragedia en la frontera norte, un camión cargado con rollos de quebracho colorado chocó de frente con una camioneta Toyota Hilux, ocupada por una pareja y un menor de 10 años. Fue a la altura del pueblo de Tolloche, en el límite con la provincia de Chaco. A raíz del feroz impacto murió el conductor de la 4x4 y el niño, en tanto que la mujer fue trasladada a la ciudad chaqueña de Saénz Peña en gravísimo estado.

En esta carretera que une Salta con el litoral argentino, el 4 de septiembre se produjo la peor tragedia del año. Ese terrible día perdieron la vida ocho personas por el impresionante choque frontal entre dos automóviles, cerca del pueblo de El Galpón, en el departamento Metán. Cinco de las víctimas fueron efectivos de la Policía de la provincia que regresaban a sus hogares, en El Galpón, luego de una agotadora jornada nocturna de trabajo. En este caso hubo solo dos sobrevivientes, uno de cada uno de los vehículos siniestrados.

La otra tragedia vial sucedió en la ruta provincial 5, a unos 15 kilómetros del pueblo anteño de General Pizzaro, donde la Toyota Hilux protagonizó un espectacular vuelco. El conductor murió y su acompañante, ambos de nacionalidad paraguaya, continuaba hasta ayer internado en estado delicado. Al lugar se trasladaron peritos de División Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor para determinar la causas del vuelco. Lo que se pudo establecer es que la camioneta circulaba a alta velocidad. Una de las hipótesis que se manejan es que pudo haber sido por un desperfecto mecánico.

En la capital

Entre el viernes y ayer, en la capital salteña, hubo tres espectaculares siniestros que por milagro no produjeron víctimas fatales, pero sí daños materiales de consideración en los vehículos involucrados. En la mañana de ayer una camioneta Toyota Hilux que circulaba por la avenida Bolivia, en la zona norte, protagonizó un vuelco que causó gran alarma entre los vecinos y conductores de otras unidades. Ocurrió en la calle colectora que conduce a la rotonda que comunica el barrio El Huaico con Ciudad del Milagro.

Según datos aportados por testigos, el conductor habría perdido el control del rodado motivo por el cual se produjo el vuelco del vehículo que quedó recostado del lado del acompañante. Afortunadamente el hombre no sufrió ningún tipo de lesiones y tras salir del vehículo recuperó los elementos que llevaba en la caja del rodado que quedaron esparcidos en la banquina. Al parecer, transportaba equipos de sonido. Cuando llegaron los policías, el conductor manifestó que no había sufrido ningún tipo de lesión por lo que consideró que no era necesario recibir atención médica. El mayor apuro que tenía el hombre era buscar un auxilio para poner de nuevo en posición a la 4x4 y determinar los daños.

En la jornada del viernes a la mañana un camión de gran porte chocó tres vehículos estacionados cuando circulaba por la avenida Tavella. Por las características del siniestro y los daños causados pudo haber causado una tragedia.

En un video difundido por El Tribuno se pudo apreciar el momento en que el conductor de pesado transporte marca Mercedes Benz pierde el control y se lleva por delante los vehículos que se encontraban estacionados.

Según la información policial el siniestro se produjo minutos después de las 10.37. Gran alarma causó entre los conductores de otros vehículos cuando observaron los daños provocados por el rodado. El camionero, de 35 años, fue sometido a las pruebas de alcoholemia, sin que se hayan conocido los resultados del test. Según los peritos en accidentología los daños provocados a los vehículos chocados fueron de consideración. Lo que se aguarda ahora son los resultados de los estudios para determinar las causas del siniestro.

También en la jornada del viernes, alrededor de las 7, se produjo un tremendo choque en un tramo de la Circunvalación Oeste. Los vehículos involucrados en el siniestro transitaban en la misma dirección y según la información policial el accidente se produjo cuando el conductor de un automóvil Peugeot intentó pasar a otro vehículo marca Fiat y lo terminó rozando.

Por esta situación el Peugeot se salió del carril y el conductor debió realizar un gran esfuerzo para evitar el impacto con un poste del alumbrado público. El Fiat, en tanto, también derrapó pero terminó impactando de frente con otro poste de luz.

Minutos después arribó personal del Samec, quien trasladó en una ambulancia al hospital San Bernardo a los ocupantes del Fiat que resultaron lesionados, se informó. Mientras que los que viajaban en el Peugeot fueron atendidos en el lugar al haber resultado con golpes leves.