Aydeé, una abuela centenaria y memoriosa

Aydeé Casas nació un 18 de diciembre, pero hace 100 años. Fue una jornada de 1918 cuando esta mujer vio las primeras luces en la estación de La Mendieta. Tres años después su mamá falleció y su padre la trajo a Salta, para que la tía se encargue de su educación.

"Éramos tres hermanos y mi papá no podía verme tan chiquita. Así que mi tía se encargó de mí y fue mi mamá", cuenta la mujer que con el paso de los años se fue achicando, pero mantiene la mente clara y despejada para recordar su niñez en Salta. En esta ciudad, se crió, estudió, se enamoró, se casó y tuvo sus nueve hijos: cinco varones y cuatro mujeres. Sus estudios los cursó en la escuela Roca, y allí también mandó a estudiar a sus hijos. Aydeé recuerda -como si fuera ayer- a los vecinos de su cuadra, cerca de la cancha de Central Norte, cuando el barrio no tenía ni agua ni luz.

“En la esquina vivía una señora que era enfermera, al frente vivía un pariente de mi marido y al lado, mi cuñada”, recordó la abuela mientras recorre las cuadras de los 50 en Salta.

En la cocina-comedor de su casa, hoy la acompañan dos de sus nueve hijos: “Bicho” y María del Carmen de 75 y 68. Como música de fondo se escucha un programa de televisión de un vecino. Sus hijos le hacen bromas y aseguran que a Aydeé le encanta bailar. “Sí, es verdad, me gusta mucho. Yo aprendí con una vecina, cuando era chica. Ella estudiaba en la escuela Normal y allí les enseñaban a bailar. Cuando venía a casa, mi mamá tocaba la vitrola y nosotras bailábamos tangos, paso dobles, rancheras y foxtrot, a ese no lo conocés, no?”, preguntó.

Entre los vecinos del barrio, estaba el hermano de una de sus amigas. Con 21 años, el joven Nicolás Peña se robó el corazón de Aydeé y se casaron.

La joven pareja vivió unos años en la casa de su suegra, donde nacieron sus primeros tres hijos, después se compraron un terreno y se mudaron con lo básico a su casita. “Por aquellas épocas no teníamos agua corriente, no había cloacas ni luz”, recordó la abuela, no sin antes agregar que amaba tanto a su marido que para ella, esas carencias no dolían. “Mi mamá si lloraba, pobrecita. Ella no me hizo faltar nada. Tuve una niñez hermosa y cuando me casé, bueno elegí otra vida”, expresó.

En 1947, Aydeé se mudó a su casa con sus tres hijos. Mientras estuvo en la casa de su suegra, la joven mujer aprendió a planchar y cocinar. Ya en su casa, se tuvo que acostumbrar a las carencias del barrio. “El agua para lavar y cocinar la sacábamos de una canilla en la esquina, y a eso de las 6 de la tarde ya teníamos que tener a mano las lámparas porque no teníamos luz”, afirmó.

La mujer recuerda claramente el acto que se hizo en 1960, cuando el agua corriente llegó al barrio y a su familia. Con los años, el barrio se fue poblando: la cancha de Juventud Antoniana, el Salta Club y los comercios de la zona.

Aydeé y su esposo estuvieron juntos 64 años. Nicolás falleció a los 86. Mientras los años pasaron, los nueve hijos crecieron y fueron también haciendo su vida. Una de las chicas se fue a Buenos Aires con su esposo. Allá tuvo sus hijos y nietos. Otra partió a Colonia Santa Rosa y los demás encontraron trabajo en Salta, se casaron y le dieron 42 nietos, 53 bisnietos y 10 tataranietos.

La abuela recuerda que la casa le quedaba chica para las fiestas, pero, con el paso de los años, los nietos y bisnietos también hicieron sus familias y entre tantos, ya no es tan fácil acordar un encuentro.

La mejor cocinera

Mientras Aydeé charla con El Tribuno, sus hijos “Bicho” y Carmen Rosa escuchan y opinan. Cuando llegó la hora de hablar de las cualidades en la centenaria en la cocina, el hijo no dudó en afirmar: “Todo le salía rico”.

Aydeé dejó de andar entre las hornallas y las ollas hace apenas cinco años. Hasta ese entonces, cada vez que llegaba un nieto o bisnieto, le preparaba alguna “cosita rica”. Entre las recetas que más le gustaban a todos están el estofado y las humitas. Esta herencia del gusto por la cocina, pasó a las hijas y también a algunas de sus nietas que no dudan en seguir llamándola cuando las “papas queman” y la receta no está saliendo como pensaban.

Cómo cumplir un centenario

“El médico me vio el viernes y me preguntó ¿cómo hago para tener esta memoria? La verdad no sé. A lo mejor es la comida. Siempre comí de todo, pero lo que más me gusta es la milanesa y las humitas”, dijo. Como prueba de memoria enumeró a sus nueve hijos: Aydeé Yone, Lucio Nicolás, Alfredo Fortunado -ya fallecido hace dos años-, María Isabel, Marcelo Arnaldo (Bicho, apodo puesto por su madre), Carlos, Carmen Rosa, Víctor Hugo -fallecido también hace dos años- y Nora. La mujer repasa la vida de sus hijos, los primeros trabajos y los vaivenes políticos que afrontó la familia. La época en que su esposo, empleado de la Palúdica, cobraba el sueldo cada tres meses y, con dolor, recuerda el momento en que dos de sus hijos partieron: Alfredo y Víctor Hugo.

En su memoria no dejan de estar Nieves, su tía pero para ella su mamá, y María la suegra que le enseñó a cocinar para sus hijos. También están su papá que no dejó nunca de venir a verla y sus hermanos que ya se fueron hace varios años.