Salteño afirma que le plagiaron una aplicación que sirve para viajar en colectivo

¿Plagio a una app creada por un emprendedor salteño? Hace unos días llegó a El Tribuno la denuncia de Jesús Díaz que afirma que en la ciudad de Buenos Aires están usando la aplicación que él había creado para acreditar una recarga de crédito en la tarjeta que se usa para viajar en colectivo con solo apoyar el plástico en la parte posterior de un smartphone.

Según este salteño, creador de la app Wow!, plagiaron su proyecto. Afirma que hay suficiente y contundente evidencia para demostrar que Nación Servicios, empresa que se encarga de administrar la SUBE, tenía conocimiento sobre el programa que desarrolló.

"Voy a llamar a una mediación a la Nación Servicios y a la persona que está detrás de todo, hay nombres y apellidos de quiénes son. De esa parte se encargan mis abogados, nosotros tenemos evidencias. Ahora estoy juntando dinero para poder llevar este tema a mediación porque tiene un costo, el cual no puedo cubrir ahora. Que haya pasado esto primero fue un dolor que se generó adentro mío, pero al mismo tiempo me sentí con mucha gratitud al saber que sí se puede hacer", remarcó Jesús Díaz a El Tribuno.

Wow!, según explicó Jesús Díaz, es una aplicación móvil que creó con la intención de transformar los celulares de los usuarios en puntos de recarga virtual de Saeta en tiempo real utilizando la tecnología inalámbrica de corto alcance NFC.

El proyecto de carga y recarga de crédito del transporte público mediante un dispositivo móvil y una aplicación fue patentado en fecha 11 de noviembre de 2016 en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. La idea surgió con el objeto de dar solución a los usuarios del transporte público.

Con el crédito del celular

"Hace dos años y medio, con el fin de poder solucionar el problema con los puntos de recarga de Saeta, me nació la idea de poder hacer la recarga por medio del NFC de los celulares. Con el fin de poder solucionar esto se me ocurrió la idea de hacer la recarga usando el crédito de las compañías telefónica. El mismo crédito que está en el celular transferirlo a la tarjeta de Saeta. Al utilizar las telefónicas estamos haciendo una verdadera inclusión financiera, abarcando a las personas que no tienen una cuenta de banco", explicó el salteño sobre cuál era el objetivo del proyecto original.

Según la documentación que Jesús Díaz tiene, el proyecto para desarrollar la app de recarga llegó al Ministerio de Transporte el 19 de mayo de 2017, y posteriormente se derivó a la Nación Servicios quienes debían dar una respuesta. El salteño verificó de manera on line que el proyecto está en Nación Servicios.

Entre el 7 y 8 de junio de este año volvió a tener contacto con el Ministerio de Transporte y fue derivado a la Nación Servicios, a quienes por medio de llamadas telefónicas y de forma presencial Jesús les solicita una repuesta de la propuesta presentada, pero sin obtener un dictamen preciso.

Jesús Díaz detalló a El Tribuno cómo hizo para que su proyecto llegue a las manos de funcionarios nacionales.

"Un día estuve seis horas esperando la oportunidad cuando vino el presidente Mauricio Macri a inaugurar el museo de Martín Miguel de Gemes. Pude pasar a donde estaban todos los ministros y presentar el proyecto, que se metió a la Casa Rosada y de ahí fue derivado al Ministerio de Transporte Público. Después de ahí, el año pasado estuve llamando un mes insistiendo para que el proyecto llegara a la Nación Servicios, que es la que se encarga de administrar la SUBE. Ahí me responden con una carta en la que me dicen qué personas tenían el proyecto", advirtió.

Este salteño de 34 años es el menor de cuatro hermanos y vive en el barrio Limache. Fue destacado por su creatividad y espíritu de emprendedurismo cuando su proyecto fue distinguido por el programa de NAVES, del Banco Macro, que ayuda a los pequeños emprendedores a convertir sus ideas en negocios en marcha.

Una polémica en puerta

En noviembre, Nación Servicios lanzó una aplicación para sistemas Android que permite recargar crédito de la tarjeta SUBE con solo apoyar el plástico en la parte de atrás del celular.

Según palabras de Jesús Díaz, el trabajo tangible estuvo a cargo de jóvenes profesionales de la ciudad de Salta. En diálogo con El Tribuno, insistió que la estructura del proyecto fue exhibida al Ministerio de Transporte Público y la Nación Servicios, que actualmente administran la SUBE.

El salteño también hizo referencia a la presentación de la tarjeta SUBE y expresó que su proyecto fue expuesto públicamente y, al hacer esto, se cometió plagio. Según Díaz, se infringió la ley de Propiedad Intelectual.