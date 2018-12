El Regional del NOA 2019 ya toma color

Después del festejo de Los Tarcos, flamante campeón del torneo rugbístico del NOA 2018, la Unión de Rugby de Tucumán diagrama la competencia del próximo año y ya tiene previsto el calendario que arrancará el 16 de marzo con tres competencias diferentes: el Regional, Ascenso y Desarrollo.

El campeonato principal tendrá 14 equipos y comenzará el 16 de marzo, con la presencia de tres equipos (Universitario, Jockey Club y Gimnasia y Tiro); más otros dos en la zona Ascenso (Tigres y Tiro Federal), donde habrá un total de ocho instituciones. En el Desarrollo, sin salteños, serán siete los protagonistas.

En el Regional del NOA jugarán todos contra todos a una sola rueda y los mejores seis de la tabla avanzarán a los play-offs.

De hecho, los dos primeros saltearán la ronda siguiente y desembarcarán en semifinales, mientras que los cuatro siguientes deberán enfrentarse en los cuartos de final.

Todos los clasificados, más el séptimo de la tabla, clasificarán a los torneos del Interior A y B que pasarán a llamarse Interregionales y asegurarán su lugar para el Regional de 2020.

Respecto al Ascenso, de los ocho que jugarán a dos ruedas, solo clasificarán tres y se unirán a los que no lograron llegar a los play-offs del Regional.

De estos últimos diez equipos (tres del Ascenso y siete del Regional), solo tres van a clasificar al Regional 2020.

El torneo de Desarrollo, con solo siete equipos, no tendrá presencia salteña ya que lo conformarán los equipos tucumanos de menor jerarquía aunque en constante mejora, como San Martín.

Esos conjuntos chocarán durante dos ruedas y luego se van a sumar los cinco que no clasificarán del ascenso para disputar las dos únicas plazas del 2020.

Las ventanas

A lo largo del año habrá cinco ventanas, fechas en que el rugby norteño va a parar y serán: el 20 de abril, el 15 de junio, el 20 de julio, el 7 de septiembre y el 12 de octubre.

Entre marzo y julio se tiene que definir el campeón del Regional, mientras que en la segunda mitad del año se jugarán las permanencias, Nacionales y también los torneos del Interior.

En juveniles, en tanto, el torneo Regional se mantiene entre septiembre y octubre.

El Regional 2020

En lo que refiere al año 2020, la URT se ajustará debido a lo preestablecido por la Unión Argentina de Rugby, donde solo habrá diez participantes en la competencia mayor que se llamará “Regional Súper 10”.

Además, en ese año otros nueve conjuntos integrarán el Regional Ascenso y diez animarán el Desarrollo.

Se viene una asamblea con dos canidatos en la URS

El próximo viernes, a las 20, se llevará a cabo la asamblea para elegir las autoridades de la Unión de Rugby de Salta durante los próximos dos años.

Carlos Martearena es el actual titular de la URS, quien asumió al mando en diciembre de 2016 y ocupó el lugar que antes estuvo a cargo de Adolfo Mimessi.

“El Negro” contó a El Tribuno meses atrás que su idea era continuar al frente de la entidad madre del rugby provincial y dijo que se sentía respaldado por el resto de los dirigentes.

Sin embargo, en los últimos días otro nombre comenzó a tomar fuerza. Se trata de Marcelo Córdova, quien ocupó un lugar como vocal suplente en la mismísima Unión Argentina de Rugby durante la gestión de Carlos Araujo.

Por ese motivo no será un viernes más este 28 en la avenida Uruguay 376 de esta ciudad, a un costado del monumento a Güemes.

En ese lugar se reunirán todos los dirigentes salteños para decidir el futuro de la URS con la continuación del mando de Martearena o el cambio de rumbo con Córdova.

La cita es a las 20, pero todo indica que durará varias horas hasta que la reunión llegue a su fin.