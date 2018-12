Los juguetes más populares, entre 200 y casi 7 mil pesos

Los juguetes más requeridos por madres y padres en la ciudad de Salta van desde los 200 hasta los casi 7 mil pesos, según un relevamiento de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del municipio.

Los bebotes van desde los $299 hasta los $1.299, de acuerdo con la cantidad de accesorios que tengan. Las muñecas al estilo Barbie cuestan $199 y las de personajes, $299. Los cochecitos de plástico, los juguetes para baño de bebé, las pelotas de fútbol y las masas valen $299. Los autos a control remoto, entre $999 y $1.799. Los patines tipo rollers, $2.340, y las camas elásticas, $6.948.

El municipio informó sobre beneficios, ofertas y promociones. El Mundo del Juguete, en Portal Salta brinda 50 por ciento de descuento en la segunda unidad en marcas principales y promoción de 3x2 en artículos seleccionados. Está adherido al Ahora 3 y 6 cuotas en juguetes y juegos de fabricación nacional y al Ahora 12 y Ahora 18, de jueves a domingo, con sus respectivas tasas de interés.

Tatetí ofrece 10% de descuento en juguetes, si se paga con débito y efectivo, y 20%, en productos seleccionados de rodados y muebles. Balodín tiene 15% con tarjetas de crédito de banco Macro los lunes, martes y miércoles y 10%, con pago de contado, débito y una cuota con tarjetas de crédito en productos seleccionados. Jumbo brinda seis cuotas sin interés con tarjetas Visa, Mastercard, Diners, Cabal, American Express y Cencosud.

En Changomas hay 15 % de descuento con tarjeta Walmart, a partir de $500, todos los jueves. En Hiper Libertad, 30% en juguetes inflables y piletas. Hay Ahora 18, de jueves a domingo.

Desde Defensa del Consumidor aconsejaron probar el uso y manejo del juguete en el comercio y guardar el tíquet ya que todos los juguetes tienen garantía de seis meses en caso de fallas en el funcionamiento.

Recomendaron prestar atención a la etiqueta del artículo: debería leerse con claridad el nombre del fabricante o importador, el domicilio y las leyendas sobre advertencias, indicaciones de toxicidad y primeros auxilios para juguetes químicos y el indicador de armado o puesta en funcionamiento.

En artículos eléctricos se debe constatar el sello de seguridad y tener en cuenta que la electricidad no exceda los 24 voltios. El juguete no debe contener "ftalato", una sustancia tóxica. Sugirieron especial atención al comprar juguetes para niños menores de tres años.

Esta noche no se recogerá la basura

El servicio de transporte público Saeta funcionará hasta las 22.

Esta noche no se recogerá la basura y mañana por la mañana, tampoco. Se recomienda no sacar residuos a las calles y evitar focos de microbasurales en la ciudad.

El servicio de Saeta funcionará hasta las 22. Mañana retomará de 10 a 22, con una frecuencia estimada de 40 minutos. El miércoles a la medianoche volverán la frecuencia y horarios habituales.

En cuanto a la seguridad vial, esta noche habrá controles en todos los accesos a la ciudad y en 40 puntos estratégicos del microcentro. Los conductores no deberán tener alcohol en sangre. Se deberá circular con la documentación correspondiente, luces bajas encendidas y la velocidad permitida. Los niños menores de 10 años deberán ir con butacas homologadas. Los motociclistas, con cascos.

Servicios de salud

El Samec mantendrá el servicio de atención habitual, que se requiere a través de la línea de Emergencias 911.

El hospital San Bernardo sumará dos refuerzos médicos a la guardia activa habitual. En estos consultorios hay especialistas en cirugía, clínica médica, traumatología, cardiología, neurocirugía, odontología, bioquímica, neurología y anestesiología. En guardia pasiva, profesionales en cirugía cardiovascular, ecografía, endoscopía, cirugía torácica, hematología y urología.

El Materno Infantil mantendrá sus guardias en los sectores pediátrico y perinatológico, de internación, terapia intensiva neonatal, pediátrica y gineco-obstétrica, cirugías de emergencia y especialidades críticas. Se sumarán profesionales en guardia pasiva para atención en cirugía plástica y oftalmología. Además, habrá guardia para laboratorio y diagnóstico por imagen.

El hospital Papa Francisco atenderá por guardia en pediatría, clínica general, clínica médica y tocoginecología, con apoyo de enfermería las 24 horas. El hospital Señor del Milagro tendrá guardia en clínica médica y apoyo de los sectores de laboratorio, radiología, hematología y enfermería durante las 24 horas. En el hospital Dr. Arturo Oñativia habrá guardias habituales en las especialidades de diabetes, nefrología y diálisis.