Cuestionan que no hayan previstos fondos para la fiscalía animal

El proyecto de ley por el cual se crea en el ámbito de la Procuración General de la Provincia una Fiscalía con competencia en medio ambiente, maltrato animal y resguardo del patrimonio cultural obtuvo media sanción recientemente en la Cámara de Senadores y ahora pasa a Diputados en revisión. La iniciativa cobró fuerza tras el caso del perro "Benjamín", que fue sacrificado tras haber sido atacado a machetazos por un vecino, sobre la ruta provincial 26, en setiembre pasado. Una marcha multitudinaria se realizó en repudio a lo ocurrido.

Referentes de fundaciones y asociaciones proteccionistas expresaron su conformidad por el proyecto.

Elba Moreira, presidenta de la fundación San Roque, calificó a la fiscalía de animales como "un sueño del proteccionismo salteño" y que las organizaciones en defensa de los derechos de los animales llevan adelante una lucha desde hace muchos años por la creación de una fiscalía.

Sin embargo, aseguró que ahora existe un gran escollo para su materialización: "no está contemplada en el presupuesto del 2019 que ya se aprobó. Ojalá el gobernador decida algo al respecto. Ojalá se encuentre alguna vía para que pueda concretarse en el 2019".

"Nos alegra que se haya involucrado la señora esposa del gobernador, Isabel Macedo, en este tema. Todo sea por el bien de los animales. Hay mucha gente que trabaja en silencio desde hace años. Proyectos se han presentado muchos", agregó.

"Todos estamos dispuestos a trabajar. Lo importante es que la fiscalía se inaugure. La sociedad lo exige", dijo.

La referente recordó que hubo casos graves de maltrato animal "porque no hay castigos. Además se tiene que trabajar en la reforma de la ley porque es antigua, vetusta".

La concientización y la educación son imprescindibles. "Hay gente que cree que los animales no tienen derecho ni a comer. Estamos contentos de que se estén dando estos pasos", finalizó.

Rita Acosta, presidenta de la fundación Amigos en Lucha a Favor de los Animales (Alfa) Salta, expresó que le parece "espectacular la idea de crear la fiscalía animal ya que todos los casos de maltrato que denunciamos a veces no llegan a ningún lado porque el fiscal no esta capacitado para tratarlo".

La mujer indicó que generalmente a los casos no se les atribuye la importancia que demandan cuando existe una ley penal que lo prevé.

"Si al fiscal no le llevas un perro que ha sido apuñalado, considera que no hay maltrato. No es posible hacerle comprender que no darle de comer, no llevarlo al veterinario, no resguardarlo del frío o del calor es también maltrato animal", sentenció.

La titular de la organización apuntó a que debe haber gente idónea para conformar la fiscalía. "A la Policía también la deben instruir", acotó.

"La fiscalía es nuestro gran anhelo. Ojalá se inicie pronto y de sus frutos.

Queremos que los fiscales estén a la altura y que administren justicia para nuestros animales", culminó.

Brutal agresión

El 19 de setiembre pasado cientos de salteños marcharon en la plazoleta IV Siglos en contra del vecino que atacó al perro “Benjamín” con un machete, por lo que tuvo que ser sacrificado.

La noche del 15 de setiembre una pareja que circulaba en auto por la zona de la ruta 26 fue testigo de la brutal agresión. La mujer descendió del vehículo y le pidió al atacante que cesara en su actitud, pero recibió amenazas.

En el lugar se hizo presente un familiar de la mujer, que intentaba rescatar al perro y comenzó a filmarlo, por lo que también fue amenazado.

Al ver que no lo podían hacer desistir del ataque, buscaron ayuda de efectivos de la Policía, quienes demoraron al sujeto y le secuestraron el arma blanca. El perro fue asistido pero falleció por las lesiones recibidas.

El hombre fue imputado por actos de crueldad animal y amenazas.