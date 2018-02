Para empezar hay que aclarar: Andorra no es una isla, es un pequeño principado independiente ubicado entre Francia y España, en las montañas de los Pirineos. Su nombre, su misterio y sus bellezas naturales son muy seductores, especialmente para aquellos que buscan ocultar dinero y no caer siempre en la islas Caiman y otros lugares, que ofrecen aperturas de cuentas sin ningún tipo de rendición. Actualmente es conocida por sus complejos turísticos de esquí, su estado "negro" que incentiva el comercio sin pago de impuestos; en definitiva un "paraíso fiscal".

Hace muchas décadas había un programa de TV muy conocido, especialmente delicia para los más pequeños. Se llamaba: La isla de Gilligan.

La isla de Gilligan fue una de las primeras series en llegar a la televisión norteamericana, emitida por la cadena CBS, entre 1964 y 1967. Luego, tuvo tres secuelas en formato de película para la pantalla chica. La serie se convirtió en un clásico.

La historia que logró cautivar al público contaba la vida de siete náufragos y sus vivencias en una isla desierta.

Los personajes, entre ellos Gilligan, un marinero distraído, siempre hicieron todo lo posible por salir de la isla y sus intérpretes por conseguir más audiencia con chistes sencillos, sin pasarse de tono, y con un sentido del humor muy familiar.

La serie conquistó a las familias estadounidenses y a miles en todo el mundo, tanto así que fue traducida a más de 30 idiomas.

En aquella historia de años frescos e inocentes, los improvisados habitantes querían salir de la isla, todo lo contrario que hoy ocurre con Andorra; muchos quieren entrar, especialmente "esquivando" los controles.

Recientemente el diario El País de Madrid informó que el subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, ocultó 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en Andorra, un país de 78.264 habitantes donde hasta el pasado año regía el secreto bancario.

El dinero permaneció en una cuenta en la Banca Privada d'Andorra (BPA) a nombre de una sociedad, según la documentación a la que ha tenido acceso el diario español.

El tema fue debatido en el "retiro" en Chapadmalal e inclusive el presidente Mauricio Macri fue contundente: "La transparencia es uno de los principales compromisos asumido por mi administración", agregando para que no queden dudas que espera "que los funcionarios demuestren que todas estas acusaciones no tienen sustento".

Ante la presión, Díaz Gilligan anticipó que hoy se presentará ante la Oficina Anticorrupción para explicar: "El dinero en la cuenta de Andorra es el dinero de una sociedad, un movimiento normal, no es que era un dinero específico, se fue generando como se generaron deudas y gastos en una sociedad. Ese dinero que toma el periodista de El País es en un momento puntual. Voy a presentar también los extractos como la evolución, no es que fue un dinero fijo y que ingresó por algo en particular".

El segundo de Fernando De Andreis, Secretario General de la Presidencia, comentó que será la OA la encargada de decidir "si hubo un error" e intentó excusar que no tiene que declarar las cuentas de las sociedades en AFIP "porque pagaba impuestos en Gran Bretaña".

Más trabajo para Laura Alonso, titular de la OA, demasiado preocupada en causas que involucra a funciona rios del gobierno anterior.