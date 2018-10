Sin actualización de fondos para las obras del Plan Hábitat

La secretaria de Infraestructura Urbana de la Nación, Marina Klemensiewicz, explicó a El Tribuno que, desde el inicio, no estaba previsto realizar actualizaciones de montos para finalizar las obras del Plan Hábitat en las distintas provincias y municipios del país.

Cuando el Gobierno nacional definió los convenios con los gobiernos locales para iniciar los trabajos, se estableció que los desembolsos se harían en cuatro partes y que la Nación no se haría cargo de la actualización de precios que surgiera después de firmado el acuerdo. "Se fijaron cuatro pagos y el último desembolso se hace una vez que la obra está terminada y chequeada. En cada etapa se certifica y se controla ese avance. Otro detalle muy importante es que los precios que nosotros seguimos pagando son los del 2016, porque en el convenio establecimos que no pagábamos la redeterminación", aclaró Klemensiewicz.

O sea que los fondos establecidos en 2016 no cambiarán si por la inflación o la inestabilidad económica no se pudieron terminar a tiempo los trabajos y aumentaron los precios de los materiales.

"La Provincia está absorbiendo parte de esa redeterminación, se está haciendo cargo de estas diferencias que hay y en algunos casos los municipios también. Hay municipios que han podido ahorrar dinero, entonces han podido hacer más obras", afirmó la funcionaria.

Para la obra pública, el 2018 fue un año complejo por la tormenta económica que atraviesa el país.

Marina Klemensiewicz admitió que la obra pública estuvo cargada de "mucha complejidad presupuestaria", pero después de que se terminó la "discusión en el Congreso", se pudo confirmar desde el Ministerio de Hacienda cuáles son los fondos disponibles para el año que viene.

"Hoy estamos en condiciones de garantizar que a todas las obras que están iniciadas y convenidas en el 2016 o 2017 las vamos a terminar. No vamos a encarar ninguna obra nueva, pero vamos a poder finalizar todo lo que en su momento se pautó", finalizó.

Avances

De los 35 proyectos iniciales, cinco ya están finalizados, mientras que 13 presentan un avance de obra superior al 50% y los 16 restantes, un porcentaje que no supera el 50%.

La funcionaria nacional comentó que cuando se lanzó el programa, muchos intendentes se acercaban al organismo pidiendo obras como cordón cuneta, pero aclaró que desde el Gobierno central estaban interesados en "invertir en toda esa infraestructura que a veces no se ve", fundamental para garantizar los servicios básicos como luz, agua y cloacas.

En Salta, el Estado nacional se comprometió a invertir 3.400 millones de pesos en 17 de los 100 municipios más pobres del país, donde tanto el Gobierno provincial como los municipios trabajaron para presentar proyectos.

La inversión total de la Secretaría de Infraestructura Urbana en Salta llega a 3.310 millones de pesos: 3.210 millones para obras urbanización y 99 para renovación urbana.

De todas las intervenciones que está realizando la cartera que dirige Marina Klemensiewicz (ver página 3) se finalizaron siete proyectos, que incluyen a los barrios Gauchito Gil, Libertad, Convivencia, Fraternidad, Nazareno, Paraje Cobres en La Poma.

Los proyectos que se encuentran próximos a finalizar porque tienen un gran avance de obra son: Área Centro Corredor de la Fe (85% del proyecto), Bicentenario (98%), La Lonja I, II, III (95%), El Socorro en Cafayate (95%), 2 de abril en Cerrillos (54%), San Jorge en Carril (81%), Parque Norte en Apolinario Saravia (85%), Ramón Abdala en Rosario de la Frontera (86%), Diógenes Zapata en Metán (67%), La Unión en Rivadavia (87%), Banda Sur primera y segunda fase en Rivadavia (69%), Morillo en Rivadavia Banda Norte (60%) y Los Blancos en Rivadavia Banda Norte (89%).

Los proyectos que más atrasados están y que cuentan con un avance de obra menor al 50% son los siguientes: Bicentenario (43%), Villa Juanita (29%), San Rafael (36%), San Jorge en Rosario del Lerma (11%), Yacuy en Tartagal (32%), Misión Chorote en Tartagal (26%), Dragones en Embarcación (33%), Santa Rosa y Misión Wichis en Rivadavia (20%), Santa Victoria Este (35%), Ex Lotes 55 y 14, Misión La Paz y Santa María Rivadavia (19%), Alto La Sierra, Aguas Blancas, C. Juan Pagés, Pluma de Pato en Rivadavia (20%), Francini en Pichanal (22%), Misión San Francisco en Pichanal (45%), El Algarrobal en Pichanal (37%), Orán en Pichanal (5%) y Santa Teresita en Chicoana (15%).

La funcionaria nacional explicó que desde el Gobierno de Cambiemos están absolutamente enfocados en terminar todas las obras hasta 2019. Actualmente hay 850 frentes de obra activos en el país, lo que representa un cronograma muy demandante para llevar adelante.

“Es nuestro compromiso en la medida en la que se pueda técnicamente. Por eso hacemos un seguimiento muy exhaustivo de cada obra y ya tenemos fecha de inauguraciones de acá a fin de año. Nosotros no solo hacemos obras en ciudades capitales, es por eso que justamente en Salta estamos haciendo mucho en el interior”, comunicó Marina Klemensiewicz.