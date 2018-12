Corte de calle y medidas más severas de la Policía

Durante el día previo a la Navidad, los manteros estaban autorizados a instalarse en las peatonales después de las seis de la tarde.

Sin embargo, este acuerdo no se respetó y los vendedores callejeros empezaron a instalarse desde las 11.

Muchos empresarios se animaron a decir que fue "tierra liberada" para los manteros y denunciaron que esta situación terminó perjudicándolos en su ventas. Pese a sus denuncias, la horda de manteros fue imparable. La situación se complicó aún más cuando Tránsito municipal decidió impedir el acceso vehicular por calle Urquiza. Esa medida dio vía libre para que los puesteros se instalaran en la calle.

Como consecuencia de este desmadre, la Policía endureció su posición y el miércoles por la noche, la fuerza de seguridad decidió no permitir el ingreso de los manteros a las peatonales. Esto generó un momento de tensión sobre todo cuando los vendedores ambulantes decidieron cortar la avenida San Martín provocaron un caos de tránsito. Los colectivos de Saeta y demás vehículos debieron desviar su recorrido por la principal arteria.

"La Policía, bajo las órdenes de Silvestre, no nos dejó entrar a ningún vendedor ambulante en el horario convenido por el municipio. Es como que actuó Poncio Pilato, se lavaron las manos y creo que no son quienes para prohibirnos a nosotros vender y trabajar dignamente. Nosotros queremos trabajar, no queremos robar", contó Jorge Pampero.

Movilización

En respuesta a esta situación, manteros se movilizaron hacia las oficinas de Control Comercial con el fin de obtener respuestas. Un grupo de 30 manteros se manifestaron pidiendo que se revea esta medida y los dejen volver a las peatonales después de las 22.

"Es una alegría que seguimos en la peatonal, esa fue la consigna que se impulsó desde anoche cuando se cortó la avenida San Martín en protesta ante la imposibilidad de trabajar", señaló Rosa Girón.

Comunicado policial

Ayer, la Policía de Salta emitió un comunicado afirmando que se realizará un intenso trabajo en las peatonales y calles aledañas para dar cumplimiento a la normativa contravencional que prohíbe la instalación de puestos de venta sin autorización en la vía pública.

"Atento al incumplimiento de la Dirección de Control Municipal a los acuerdos de actuación conjunta que permitían a este Ente actuar en forma autónoma en la regulación de la venta ilegal ambulante en el centro de la ciudad, sumado a las declaraciones públicas del titular de esa cartera sobre la imposibilidad de poder controlar dicha situación, la Policía de Salta informa que a partir de la fecha diagramó un operativo especial que se extenderá hasta el 6 de enero próximo y estará destinado a prevenir la venta ambulante en el micro y macro centro salteño", remarca el comunicado.

Sáenz también habló

En intendente Gustavo Sáenz también hizo referencia a los hechos ocurridos en las vísperas de Navidad. El jefe comunal expresó que se debe trabajar de “manera conjunta” entre los distintos organismos y que debe haber reuniones “antes de que sucedan los problemas” para prevenir.

“Creo que acá hubo bastante descoordinación, y hacemos la autocrítica, creo que ahora se van a poner de acuerdo para trabajar de forma conjunta. Se ha permitido que venga gente que no es de Salta a vender, me imagino que para las próximas fiesta esto no va a ocurrir”, agregó Sáenz.