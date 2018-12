Buscarán prohibir la pirotecnia sonora en Buenos Aires

Un proyecto presentado hoy en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires busca prohibir la comercialización, venta, distribución, tenencia y uso tanto público como privado de pirotecnia sonora, a tres días de los festejos de fin de año.

La iniciativa tiene como objetivo proteger a todas las personas que posean sensibilidades auditivas y/o cognitivas especiales, las cuales ven afectadas su salud ante cada una de las detonaciones de los artefactos pirotécnicos.

Se incluye en este padecimiento a niños, niñas, adultos y adultas con determinadas discapacidades, como por ejemplo síndrome de Down, Trastorno del Espectro Autista (TEA), síndrome de Aspenger, etc.

La iniciativa fue presentada por el legislador Avelino Zurro (Unidad Ciudadana), quien a través de un comunicado expresó que “sin dudas el uso de pirotecnia es un arraigo cultural, el cual se ve acentuado en las fiestas como Navidad y Año Nuevo, y muchas veces en eventos o celebraciones, pero lo que no nos damos cuenta y lo que nos tenemos que dar cuenta es que muchas veces la utilización de pirotecnia es un flagelo".

El uso de pirotecnia ya fue prohibido en distintas ciudades del país e incluso hay legisladores nacionales que preparan un proyecto de ley para impedir su utilización en toda la geografía nacional a partir de 2019.