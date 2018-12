Bonadio ordenó retirar obras de arte del departamento de Cristina Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio ordenó anocche retirar 33 cuadros y obras de arte del departamento que tiene la ex presidenta Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la obra pública.

Fuentes judiciales informaron que son elementos que no se habían llevado en los operativos realizados en agosto pasado de ese domicilio, situado entre las calles Juncal y Uruguay, y cuyo valor supera los 4 millones de dólares. Según trascendió, entre las obras de arte hay pinturas, jarrones y esculturas que quedarán en el juzgado de Bonadio a la espera de una tasación.

El procedimiento fue realizado esta noche por brigadas de la Policía Federal -estuvo entre las 20:20 y las 22:20 aproximadamente-, al igual que el efectuado hace cuatro meses en el mismo lugar y en la casa que la ex mandataria posee en la capital santacruceña de Río Gallegos.

En esta ocasión el secretario de la ex presidente se encargó de entregar el material a los efectivos de la PFA, indicaron voceros judiciales.

La llegada de los efectivos sorprendió a los transeúntes y a los propios vecinos de Cristina, más allá que ya habían estado hace unos meses atrás.

El procedimiento en Recoleta de hace unos meses superó las 12 horas, mientras que el operativo en Santa Cruz duró 72 horas .

Días después, el abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi, difundió un comunicado en el que ella hizo un extenso descargo sobre los allanamientos realizados en los domicilios.

Y el mismo Beraldi señaló entonces: "Por disposición del juez Bonadio me fue obligado a retirarme del domicilio y así evitar que yo, como abogado defensor, controle el procedimiento