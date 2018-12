Aylín, una pequeña vida víctima de la burocracia

"Mi mamá les dijo a los operarios que mi hermana necesitaba de la luz para poder seguir viva. Ellos dijeron que "debían cumplir con su trabajo"; "El equipo de oxígeno tiene tres elementos: el electrónico, la mochila de viaje y el tubo de emergencia, pero al tubo nunca se lo entregaron"; "La pediatra a domicilio no quiere llenar los certificados para que mi hermanita tenga una pensión porque mi mamá ya tiene un beneficio". Estas fueron algunas de las situaciones que describió Anahí Abud, hermana mayor de la pequeña Aylín.

El caso de esta bebé de ocho meses, nacida prematura con 25 semanas de gestación, se hizo público cuando el 30 de noviembre tuvo que ser internada de urgencia en el Hospital Materno Infantil, luego de que los operarios de Edesa cortaran el servicio clandestino que la familia tenía en su casa de Finca Independencia, y se quedara sin la asistencia de oxígeno que requiere para seguir viviendo.

Pero atrás de este corte de energía eléctrica que le pudo costar la vida a Aylín, se encuentran una serie de desinteligencias y abandono.

María Abud es la madre de Aylín y cuatro chicos más de entre 20 y 8 años y también es abuela de un pequeño de tres años. La madre de Aylín recibe una pensión por discapacidad ya que tiene problemas de columna. Su hija mayor, Anahí (de 20 años) es madre de un pequeño de tres años y no tiene trabajo. "Hasta hace unos meses atendía un puesto de ropa en las ferias, pero como no se vende, quedé sin empleo y no consigo. El papá de mi hijo se encarga de él y nos ayuda a todos con la comida", contó la joven que está a cargo del cuidado de sus hermanos, mientras su mamá sigue acompañando a la pequeña Aylín, que recién será dada de alta mañana.

Aylín nació con 25 semanas de gestación, y presentó muchas de las complicaciones que un bebé prematuro puede llegar a tener. Su hermana mayor Anahí recordó con El Tribuno cómo fueron los primeros días de la vida de la pequeña.

"Estuvo internada dos meses, fue operada del corazón y del estómago", relató. Pero, luego de ser dada de alta, a los cinco días, debió volver porque contrajo neumonía. Fue entonces, cuando la pequeña recibió el diagnóstico de displasia broncopulmonar. Una patología común en los niños prematuros que presentan pulmones pequeños que les impide respirar por lo que requieren de la asistencia permanente de oxígeno. Desde hace seis meses Aylín vive gracias al oxígeno que recibe, pese a que no cuenta con todo el equipo correspondiente. Anahí dijo que desde el hospital facilitaron el equipo electrónico y la mochila de viaje, que dura tres horas y cuenta 300 pesos recargar, pero el tubo de emergencia nunca les fue entregado. La pequeña tampoco cuenta con un beneficio de asistencia que le permita acceder a pañales y la leche de fórmula especial que requiere. "Cuando mi hermana toma la leche, se le hincha la pancita como un globo", contó Anahí. El padre de la beba resolvió dejar la casa al ver los problemas graves de salud de la pequeña.

La familia de Aylín vive desde hace 5 años en una vivienda de Finca Independencia, que fue usurpada por la abuela de la familia, hace 10 años. Durante los primeros años, la familia Abud contó con energía eléctrica porque un vecino se las facilitaba a cambio de un pago mensual, luego realizaron una instalación clandestina. Ayer, Edesa confirmó que se hizo la reconexión, colocación del medidor, además de un disyuntor y una llave electromagnética para evitar accidentes. La familia solo deberá presentar un certificado de residencia de la Policía, mientras que la empresa tramita el servicio gratuito para estos casos.