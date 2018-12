Buscan visibilizar a trabajadoras de cuidado

"El 95 por ciento de las personas que se dedican al cuidado de niños y niñas en primera infancia, de personas con enfermedades o con discapacidad y de adultos mayores son mujeres que no recibieron formación ni jerarquización de este trabajo", manifestó a El Tribuno Pamela Ares, presidenta de la Fundación Contemporánea.

Ante la poca visibilización que hay sobre la conciliación de la vida productiva y de la vida reproductiva de las mujeres y ante la falta de respuestas por parte del Estado, de las familias, de los sindicatos y de las empresas, esta organización decidió impulsar el proyecto "Ciudades que cuidan" para visibilizar este trabajo, jerarquizar a las cuidadoras y diseñar políticas públicas de cuidado en la ciudad de Salta.

El próximo viernes 7 de diciembre, de 16 a 19, en Los Pinos 198, habrá un taller de formación para este proyecto, que plantea "una nueva manera de pensar territorio y políticas públicas desde una perspectiva de género". Los cupos son limitados. Para participar, escribir a contemporaneasalta@gmail .com; "Fundación Salta Contemporánea", en Facebook, o @fscontemporanea, en Twitter. Organiza Fundación Contemporánea, con la colaboración de Gestalt NOA.

Quienes participen en este proyecto serán becados en el taller y formarán parte, de manera voluntaria, del sondeo georreferenciado, del procesamiento de la información, del análisis y de la elaboración y presentación de las propuestas.

La formación se centrará en los roles y estereotipos de género y brechas de género en el mercado del trabajo; el rol de las mujeres en la economía de las familias, el trabajo doméstico no remunerado y remunerado de las mujeres, la división sexual del trabajo y los cuidados; el uso del tiempo y de la ciudad, los sistemas integrales de cuidados y los roles del Estado, de los sindicatos, de las empresas y de las familias.

Ares explicó que el proyecto surgió luego de varios años de estudiar las políticas públicas de cuidado, de hacer políticas públicas de cuidado comparadas y de analizar la situación de América Latina y, sobre todo, de Uruguay, "que tiene un sistema integral de cuidado, que es ejemplo en todo el continente". Ella es licenciada en Ciencia Política, magíster en Políticas Públicas y doctoranda en Ciencias Sociales. Es consultora y asesora en políticas públicas de género.

Este proyecto, que se hará también en La Pampa, Tierra del Fuego, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, busca visibilizar y concientizar sobre las tareas de cuidado: "Esas tareas que hacemos todos y todas todos los días porque el cuidado es un derecho para quien lo percibe. Es un trabajo tanto para quienes lo realizamos dentro de nuestros hogares y conciliamos nuestra vida productiva con nuestra vida reproductiva y organizamos la corresponsabilidad del cuidado, como para quienes trabajan del cuidado fuera de sus hogares", explicó la especialista.

Otra meta del plan es visibilizar y jerarquizar a las cuidadoras y armar un trayecto formativo para que se capaciten en estos temas. "Hoy es entendido como una changa y sabemos que, a futuro, es uno de los pocos trabajos que no podrá reemplazarse a través de la robótica o de otros tipos de tecnologías porque es 100 por ciento humano", apuntó.

El programa pretende analizar cómo está estructurada la ciudad de Salta en relación con la oferta del cuidado y con los servicios del cuidado. Se estudiará el uso del tiempo de las mujeres y de los varones en sus entornos y el uso del espacio público para elaborar propuestas de política pública de cuidado locales.

Según la Encuesta Nacional de la Juventud del Indec, de 2014, casi un 34 por ciento de los jóvenes argentinos cuida niños habitualmente, dentro y fuera de su propio hogar. Mientras el 46 por ciento de las mujeres cuida niños, solo lo hace un 21,3 por ciento de los varones y estas actividades les insumen un promedio de 56 horas semanales.

Según esta encuesta, las mujeres, de entre 25 y 29 años de edad, dedican el doble de horas al cuidado que los varones; lo que significa unas 10 horas diarias o más, en promedio. Más de la mitad de ellas dejó de trabajar o de estudiar para cuidar a un niño, mientras solo el 7,3 por ciento de los varones lo hizo. Poco más de 3 de cada 10 jóvenes -entre las mujeres, el 42,1 por ciento, y entre los varones, el 12,9 por ciento- que cuidan niños dejaron de trabajar, de estudiar o tuvieron que trabajar menos horas.

Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este año a nivel mundial hay 647 millones de cuidadores no remunerados a tiempo completo, de los cuales 606 millones son mujeres en edad de trabajar que dijeron que no están disponibles para trabajar o que no buscan un empleo debido al trabajo de cuidado no remunerado; solo 41 millones de varones están inactivos por la misma razón.

Todas estas personas representan el mayor grupo de participantes potenciales en el mercado de trabajo en todo el mundo, entre los cuales las madres de niños pequeños están sobrerrepresentadas. Según un estudio de la OIT, "el aumento de la inversión en la economía del cuidado tiene el potencial de generar un total de 475 millones de empleos".