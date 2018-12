Chicos del interior asistieron a clases y siempre usaron tecnología

El viernes hubo fiesta en Salta por el acto de colación de los estudiantes del Secundario Rural Mediado por Tics (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) N§ 5212.

Este año egresaron 26 alumnos de la cuarta promoción de esta institución de Nivel Medio y ya suman 100 egresados en seis años de funcionamiento.

Este colegio fue gestado en 2013 con un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación y Unicef.

Este secundario rural tiene como objetivo dar respuesta a la necesidad de garantizar el derecho de todos los adolescentes, que viven en parajes rurales dispersos, a acceder al nivel secundario y desarrollar nuevas y más competencias TIC. La directora del secundario, María Cristina Gijón, se refirió al esfuerzo y compromiso de los jóvenes que pueden continuar sus estudios en las 13 sedes que conforman el colegio.

"En primer lugar nosotros aceptamos el desafío de apuntar a un aprendizaje de calidad y situado; es decir, que le sirva a un adolescente que está situado en un contexto con muchas carencias estructurales, pero que a la vez le sirva para un mundo cada vez más integrado por las tecnologías", dijo la licenciada en Ciencias de la Educación.

Esta modalidad consiste en una secundaria que se conforma por una sede central, a la que asisten todos los días los docentes de todas las disciplinas del nivel más el equipo directivo. Allí planifican y diseñan las clases que son compartidas con alumnos de distintos parajes rurales a través de una plataforma educativa y diversas estrategias digitales.

Estos parajes están muy alejados de cualquier posibilidad de acceso a los núcleos urbanos que tienen ofertas de nivel medio. Allí están las sedes de esta escuela a la que asisten todos los días los estudiantes, junto con un docente que coordina y gestiona el intercambio de clases y la comunicación con los docentes que se encuentran en la sede central.

"No es educación a distancia, es un modelo presencial, mediado por tecnologías, esto quiere decir, que los estudiantes y docentes asisten todos los días a clases y mediante diferentes dispositivos tecnológicos -netbooks, celulares, servidores-, el uso de una plataforma virtual educativa, el acceso a internet y una red interna escolar con contenidos educativos off line, los alumnos aprenden y se comunican e intercambian clases, contenidos y actividades. Esto es tiempo escolar y no se pierden nunca días de clases", dijo Gijón.

En este secundario no hay tiempos ni espacios estandarizados y el talento de los docentes debe tener en cuenta una cantidad más grande de condicionantes para el proceso de enseñar y el de aprender. De hecho, los docentes están obligados a una formación continua y una capacitación en permanente actualización, ya que las tecnologías de aplicación promueven siempre más curiosidades en sus estudiantes adolescentes.

"Nosotros trabajamos mucho la expresión oral para romper con el mito de chicos del interior callados y sumisos", dijo, por otra parte, Gijón.

Conocer para descubrir

Directivos explicaron la experiencia y agradecieron el apoyo recibido.

“También queremos agradecer al decano Alejandro Ruidrejo, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, por recibir a los chicos en la cátedra de Orientación Vocacional, tan necesaria en los egresados del secundario. Porque además tengo que decir que nosotros seguimos la trayectoria de nuestros chicos en el Nivel Superior. Hay varios en los terciarios y una en la UNSa. Si bien pueden ser números chicos para nosotros, es una satisfacción demasiado grande”, concluyó Cristina Gijón. La directora agradeció al club Gimnasia y Tiro por haberlos invitado a un mini campeonato de fútbol.

La oportunidad de conocer la ciudad y descubrir oportunidades tiene un doble propósito.

“La mediación de las tecnologías se constituye en una nueva forma de comunicación: el uso escolarizado tradicional de la lengua escrita, acompañando la palabra a partir de videos de audio, impacta en el cambio profundo de los contenidos de sus pensamientos. La formación de conceptos, dada su relación con el lenguaje, también desempeña un papel decisivo en el desarrollo del conocimiento de sus propias vivencias y de su autoconciencia. En este nuevo estado de ser, los jóvenes colonizados digitalizados rurales deben, inexorablemente, deconstruir su autoconciencia a partir de un doble anclaje, por un lado, con todo lo innovador que sucede en su vida diaria escolar, y por el otro, buscando formas de enlaces, con la manera peculiar de pensar la cosmovisión familiar de la ruralidad”, ilustró Gijón.

La idea es buscar la innovación pedagógica

Salta es una de las primeras provincias en apostar a la modalidad.

La modalidad se enmarca dentro de la ley de educación nacional 26.206 que establece la escolaridad obligatoria desde el nivel inicial hasta finalizar el nivel secundario.

La oficial de educación de Unicef, Cecilia Litichever, destacó hace un tiempo que Salta fue una de las primeras provincias en apostar a la propuesta innovadora.

Asimismo, mencionó que hay otras provincias que cuentan con secundarios mediados por tecnología que son Chaco, Misiones y Jujuy.

El Colegio Secundario mediado por TIC se creó en abril de 2013.

Se originó con diez sedes en el interior ubicadas en los parajes de Campo Durán, El Trementinal, Esquina de Guardia, La Argentina, La Bomba, Los Pozos, Madrejones, Media Luna, Pucará y Santa Teresa, y una sede central de Salta Capital.

Durante el año pasado se agregaron otras tres sedes: Ciervo Cansado, El Mirador y Pozo La Piedra, que comparten edificio con las escuelas primarias de las comunidades y están bajo la guía de un coordinador.

Cómo funciona

Este formato innovador posibilita la educación secundaria a quienes viven en parajes rurales alejados o de difícil acceso.

La escuela está integrada por un conjunto de sedes donde se desarrollan entornos de aprendizajes mediados por tecnologías (plataforma virtual, mail, Whatsapp, hangouts, skype, etc)

Una gran parte de los estudiantes pertenece a los pueblos originarios, destacándose las etnias ava guaraní, chané, diaguita-calchaquí y atacama.

Cabe destacar que en estos seis años se generó un gran crecimiento y fortalecimiento institucional.

Se puede decir además que los lazos afectivos sigan aún después de terminar la escolaridad.