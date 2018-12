El 50% de las aves del país se pueden ver en las termas

El ingeniero agrónomo Juan Carlos Gorrini, especialista en ornitología, lleva a cabo un ambicioso proyecto respecto a la investigación de las diferentes especies que hay en el sur salteño, que pretende publicar y difundir mediante libros y cd a todas las escuelas de la provincia, para dar a conocer la importancia de las aves. En su blog, el especialista da a conocer al mundo las especies de aves, su historia, su cultura desde los diferentes ámbitos geográficos y taxonómicos. Actualmente la página es visitada por personas de todo el mundo, y traducida a numerosos idiomas.

Sin embargo, en la Rosario de la Frontera aún no se tiene establecido cuál es el ave característica para ser institucionalizada y muchos de los habitantes opinan al respecto.

La influencia cultural

"Hay que amalgamar el aspecto cultural para poder saber y conocer qué es lo que hizo el hombre a lo largo de la historia respecto a las aves y el valor que le supo dar, según su cultura a lo largo de los años y en el mundo", destacó Gorrini.

"Como construcción humana, las aves están representadas en mitos, leyendas, canciones, poesías, esculturas, pinturas, frases, refranes, todo lo cultural está vinculado a una determinada especie de aves", añadió. "Respecto a la historia natural de la aves, se tiene en cuenta su sistema de reproducción, su taxonomía, su identificación zoológica y sus áreas de distribución", dijo Gorrini, pero como buen investigador su proyecto va más allá.

Unas 660 en la provincia

"Mundialmente hay más de diez mil especies, de esas en Argentina, incluyendo la parte costera atlántica y las de altamar, más las aves solamente cordilleranas, son cuantificadas en más mil especies y en toda la provincia de Salta hay aproximadamente 660 especies", expresó Gorrini.

"En Rosario de la Frontera, tomando como centro de área unos 80 por 40 kilómetros, esto representa unos tres mil kilómetros cuadrados, lo cual abarcaría desde El Jardín a Metán, y desde El Galpón hasta La Candelaria, tenemos 500 especies de aves, o sea, de las más de mil especies que hay en nuestro país, tenemos 500 especies en nuestra zona de influencia directa, por lo tanto podemos ver el 50% de ellas, en la comunidad rosarina o en los alrededores”, aseveró el especialista.

Un ambiente riquísimo

El motivo de este porcentaje tan alto, según el ingeniero, “se debe a la extraordinaria riqueza de nuestros ambientes, y a la multiplicidad de los ambientes ecológicos que hoy todavía hay en nuestras zonas. Es una característica común en los sectores salteños, jujeños y tucumanos, vinculados a las sierras subandinas, esas cuñas de selvas tucumanas, oranenses, que nos penetran desde Bolivia, y nos alcanzan hasta Tucumán”.

“En síntesis, esta riqueza está determinado por su geografía y el modo en que impacta en la multiplicidad de ambientes climáticos diferentes, con distintos pisos altitudinales, distintas cantidades de lluvias anuales, diversos crecimientos de flora, y por lo tanto distintas especies de fauna, lo que impacta en el caso de las aves enormemente”, explicó.

Gran diversidad de paisaje y clima

Gorrini amplió su explicación detallando que “nosotros, en una muy pequeña área, tenemos clima de Chaco salteño con monte de transición, una maravillosa selva de yungas y bosques sobre las yungas. Luego, tenemos pastizal de altura en los Valles altos, y más arriba tenemos la puna, con su clima especial, su aridez y su vegetación escasa, de donde por migración bajan algunas especies”.

Cómo preservarlas

Hay necesidad de toma de conciencia por parte del pueblo para conservar la riqueza.

Respecto a esta pregunta de cómo preservar esta diversidad, el ingeniero manifestó que “primero que nada, tomando conciencia de que cualquier acción que realicemos en contra del medio ambiente, es un atentado contra nosotros mismos, ya que nuestro ambiente es nuestra casa. Si vamos a un lugar de picnic, no dejemos la basura que generamos; si llevamos una botella de agua, no dejemos el envase; si llevamos un cartón de jugo u otra bebida, no dejemos el cartón tirado, porque esas consecuencias no son inocentes, las aves pueden ingerir el plástico o curioseando atraviesan el aro por ejemplo de una botella, lata, etc., y esto queda pegado a su cuerpo, o a su cuello, y las secuelas son irreparables”, advirtió.

“La basura nos afecta a todos”

“Por eso, insisto, hay que tomar conciencia de que la basura no degradable que generamos está afectando contra nosotros mismos, y eso es lo que hay que transmitir a nuestros hijos y a las generaciones que vendrán”.

Sin embargo, es común ver que en diversos locales comerciales se venden gomeras; en relación a estas comercializaciones señaló que “si uno tiene un hijo y le compra una honda, hay que enseñarle que es solo para hacer tiros a las botellas, no a los pájaros, enseñar que las hondas son para jugar a darle a una lata, no para asesinar, porque si permitimos eso, lo que le enseñamos a nuestros hijos, es que se puede matar, simplemente porque sí, y es una conducta muy peligrosa”. El contacto para los interesados en visitar el blog del ingeniero Gorrini es: http:/ /aves rosariodelafronterasalta.blogspot.com

Migraciones por altitud

“Por ejemplo, en Rosario he avistado patos puneños, que es el avistaje más bajo que se ha logrado por las migraciones de altitud (las cuales se diferencian de las de latitud), ya que por lo general, este tipo de aves bajan desde los mil metros de altura hacia los lagos. Bajan por el exceso de frío, por falta de comida y por ello descienden a lugares más bajos donde encuentran lo necesario para su subsistencia”, explicó el ingeniero Gorrini. “Por todos estos factores es que podemos encontrar a lo largo de todo el año gran cantidad de especies de aves en la Ciudad Termal, como no se da en otro lado de Argentina”, concluyó el especialista.