Otra protesta por temor a que entre Uber a Salta

Desde distintas organizaciones sindicales que agrupan a taxistas y remiseros están organizando una protesta para mañana contra la posible llegada de Uber a la provincia. Los rumores de desembarco son cada vez más fuerte y el caso de Mendoza, pionera en el país en legislar este tema, podría ser tomado como testigo para una futura adecuación normativa en materia de transporte por plataforma digital.

Ya se conoce que hay proyectos para regularizar Uber en la provincia de Buenos Aires, Rosario (Santa Fe), CABA y Posadas (Misiones) y también se podría agregar Salta donde el lobby por la empresa es muy fuerte. Es por eso que los trabajadores al volante empezaron a materializar más enérgicamente su rechazo a que se utilice en Salta. Sostienen que es ilegal pero sobre todo que atenta contra la fuente laboral al querer ingresar a un mercado que se encuentra saturado.

Roque López, integrante de la Cámara de Agencieros de Remises de Salta, en diálogo con El Tribuno afirmó que tuvieron una reunión con los referentes taxistas para ver como "hacer frente a esta problemática" que afirman tener ahora.

"La torta no da para más nadie, esta complicado el trabajo por la situación económica del país y sumar a alguien que venga a quitarnos nuestra fuente de trabajo no es justo por eso estamos en contra de que venga un servicio ilegal que no paga impuestos. Si entra, va a ser un golpe muy grande tanto para taxis como remises. Lo único que nos queda es nuestra lucha", afirmó López.

Por estos motivos, es que decidieron realizar una movilización el día de mañana donde planean llegar hasta el Gobernador para ver que solución les propone. El referente confirmó que no van a realizar cortes de calles porque entienden la situación que están pasando los ciudadanos y no quieren crearles más molestias.

"La intención es ir hasta la AMT para que salga alguien a atendernos, para ver que respuesta tienen y después ir a la Casa de Gobierno. Por ahora vamos a ir movilizandonos en grupo sin cortar la calle pero si Uber entra tendremos que cortar las calles porque hay muchos compañeros preocupados", remarcó el referente.

Cobro de diaria

Roque "Tuco" Bazán y Sergio Salinas, referentes de la Unión de Conductores de Remises y Afines (Ucra), salieron a manifestarse a favor de la movilización en contra de Uber pero aclararon que no participarán. Los referentes de la agrupación reclamaron que a los choferes que participen de la protesta no se les cobre la diaria y que se les pague una jornada.

"Como UCRA hemos demostrado que tenemos más fuerza que todas las agencias de remis y no vamos a permitir más atropellos. Queremos que no les cobren la diaria y que les paguen por esas horas perdidas el día de la movilización. Nosotros defendemos al trabajador y no permitiremos más atropellos", afirmó Bazán.

Por su parte, Roque López remarcó que en cada movilización no se cobra la diaria a los choferes y aclaró que no se les pagará una jornada porque los choferes tienen la posibilidad de no participar.

"No somos una entidad política que lleva gente, esto es defender nuestros trabajo, es un pedido expreso de nuestros choferes y propietarios de auto. No se va a pagar un jornal porque no es obligación que vayan y no va a haber represalia al que no va", remarcó López.

Aplicación

Roque López señaló que si Uber llega a entrar se pondrán a trabajar en una aplicación "para estar a la altura de las circunstancias" si es que les toca competir.

"Vamos a hacer todo lo posible para tenerla antes de fin de año y para brindar el servicio que Salta se merece, pero estamos completamente molestos con esta situación. Vamos a empezar con los 500 remises autorizados con esta aplicación. Solo podrán usarla remises autorizados y nada de conductores particulares", remarcó el sindicalista.

Mendoza, donde Uber es legal

Mendoza fue pionera en el país y ese caso podría ser tomado como punta de lanza para una futura adecuación normativa en materia de transporte por plataforma digital. A través de la Ley 9.086 se creó la figura del “Transporte Privado a través de Plataformas Electrónicas” donde las compañías deben operar con ciertas reglas. Por ejemplo los conductores deben contar con registros profesionales, estar inscriptos en un registro provincial y con CUIT, y asegurar 12 horas diarias de descanso. Con esta norma el Estado se asegura el cobro de un canon por el uso de la infraestructura vial pública, que estuvo inspirado en normas de la ciudad de San Pablo, en Brasil.

Uber ya lleva más de un mes operando en Mendoza, pero aseguran que no funciona con la fluidez esperada.

Algunos datos expuestos en la presentación oficial de la aplicación que se hizo el 21 de noviembre, afirman que hay 53 conductores habilitados para prestar el servicio y 90.000 personas se descargaron la aplicación desde que se habilitó su desembarco. Además aseguran que han recibido 25.000 pedidos de viaje hasta el momento.