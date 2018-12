VIDEO Macri: "El mundo nos dijo que estamos por el camino correcto"

Luego de un fin de semana marcado por la agenda del G20, entre reuniones bilaterales y acuerdos contrarreloj para concretar un comunicado de consenso, el presidente Mauricio Macri brindó hoy una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde informó sobre los resultados de la cumbre.

Macri instó hoy a “seguir trabajando como lo estamos haciendo porque este es el único camino” y resaltó que “nunca tuvimos la relación con el mundo que tenemos ahora, nunca antes hubo un nivel de atención a la Argentina como tenemos ahora”.

El Presidente dijo que en las 17 reuniones bilaterales que mantuvo con mandatarios durante la cumbre del G20, le manifestaron que los argentinos “están por el camino correcto, que tienen que tener constancia, tienen que seguir trabajando”.

Luego indicó que esta situación “no significa que hayamos resuelto nuestros problemas”, sino que está en un camino. “Estamos todos orgullosos de la tarea cumplida. La autoestima volvió por un momento a estar presente en nosotros”, señaló Macri, quien consideró que “esta es una forma de encarar la vida” y que “la tenemos que ratificar todos los días”.

Durante una conferencia de prensa desarrollada en la Casa Rosada, Macri indicó que luego de la cumbre del G20, “los argentinos ya no somos los mismos que éramos un año atrás. No significa que nuestros problemas hayan desaparecido, acumulamos problemas en los últimos 70 años profundizados por ahí en los últimos 15 o 20 años”, destacó. El jefe de Estado felicitó a quienes participaron de la organización de la cumbre, en particular a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a la Dirección Nacional de Migracionesa, así como al personal que participó de la logística y la hotelería.

Cambiemos está sólido, dijo el presidente

Macri aseguró que el gobierno de Cambiemos “está sólida” y señaló que “puede haber enojos y situaciones”, pero aclaró que eso es porque está compuestas por personas. Definió como un “verdadero éxito” por la organización de la décimo tercera cumbre del G20. “La coalición está sólida, trabajando como corresponde. Somos seres humanos puede haber enojos y situaciones, pero siento que hay muchas responsabilidad”, dijo el mandatario al ser consultado sobre la salud de la alianza gobernante.

Macri dijo que esto fue “comentado” por él y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien “participó activamente en muchos eventos” del G20 y también por el senador radical formoseño Luis Naidenoff. “Recibí mensajes del diputado Mario Negri y (del gobernador de Mendoza y presidente de la UCR) Alfredo Cornejo también”, expresó Macri. “Estamos en un camino de la construcción, es un camino de enorme responsabilidad, pero también si nos comprometemos a hacer lo correcto como en estos días, los resultados van a estar”, sostuvo Macri.

El jefe de Estado comentó que durante la Cumbre del G20, la Argentina e Italia ratificaron “nuestro vínculo y apostamos a una mayor integración entre las pymes de ese país y las argentinas. Queremos agregarle valor a la producción de materias primas. Italia ha hecho mucho con eso”, enfatizó Macri, en conferencia de prensa.

Ene se sentido, dijo que junto con el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, “quedamos en organizar una misión de empresas pymes italianas a la Argentina a principios del año que viene”.

Macri habló con Bolsonaro sobre el Mercosur

Macri reveló hoy que antes de la cumbre del G20 se comunicó con el jefe de Estado elector del Brasil, Jair Bolsonaro, quien le “ratificó que quiere seguir adelante con las negociaciones con el Mercosur”.

“Lamentablemente todas las demoras (en las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea) hicieron que haya una nueva autoridad en Brasil. Hablé antes del G20 con mi nuevo par y me ratificó que quiere avanzar con el acuerdo”, dijo Macri.

Explicó que Bolsonaro le pidió tiempo porque “por supuesto necesita saber y ver dónde estamos” y se lamentó de que las negociaciones entre ambos bloques comerciales hayan demorado “más de veinte años”.

Enumeró una serie de inversiones tras el G20

El presidente Macri, además, enumeró hoy una serie de anuncios de inversiones a partir de las reuniones bilaterales que mantuvo con mandatarios que participaron de la cumbre del G20.

Destacó que firmó “cosas muy valiosas con el presidente (ruso, Vladimir) Putin” como “la licitación para construir nuevo ferrocarril a Vaca Muerta”.

Aseguró que la producción y exportación de cereza “en los próximos años va a generar más de 100 mil puestos de trabajo en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz”.

También resaltó el financiamiento de Alemania para proyectos de inversión ya que “posiblemente hagan una central hidroeléctirca nueva en Neuquén”, así como posibles inversiones de ese país en la extracción de litio. “En cada reunión hubo hechos concretos y también en el campo de la educación”, señaló Macri.

No quiso hablar de la reelección

Macri evitó hoy una definición sobre la candidatura a su posible reelección y señaló que “meses son una eternidad” en el país. “Meses son una eternidad con la agenda que tenemos para realmente salir adelante y transformar la Argentina en un verdadero lugar de oportunidades”, dijo Macri, ante una consulta puntual acerca de si la reunión del G20 significa un espaldarazo para su posible nueva candidatura presidencial.

También tocó el tema de Malvinas

Durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, Macri afirmó hoy que la Argentina seguirá “batallando y discutiendo” con el Reino Unido por la soberanía sobre las Islas Malvinas, tras reunirse con la premier británica Theresa May en el marco del G20.

“‘La reunión (con May) fue bajo el entendimiento que los reclamos históricos permanecen. Nadie renuncia a ellos. Seguiremos batallando y discutiendo y poniendo el tema sobre la mesa”, dijo el jefe de Estado.

El mandatario aseguró que él y su Gobierno creen que “como en todas las relaciones que se están construyendo, es mucho mejor manteniendo una relación” que romper el diálogo con Reino Unido por una disputa histórica.

El Presidente consideró que esa estrategia llevada adelante por la coalición Cambiemos “ha sido positiva” porque se pudo “resolver temas históricos tan dolorosos como el reconocimiento de los caídos con todos los familiares que fue un momento maravilloso”.

Macri destacó también los avances en temas de logística con el Reino Unido, con el vuelo que unirá al continente con las islas vía Córdoba. “También sabemos todos que Reino Unido se está separando de Europa y eso abre oportunidades de generar convenios de intercambio específicos vía el Mercosur y ellos también están abiertos a esto”, finalizó Macri.