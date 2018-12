Wanchope Abila entrenó diferenciado a días de la Súperfinal

El delantero Ramón "Wanchope" Abila volvió a entrenarse este lunes de manera diferenciada pese a que el director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto había anunciado que esta semana lo haría normalmente, ya apuntando a la Superfinal del domingo en la cancha de Real Madrid, encuentro para el que la delegación partirá en la madrugada del miércoles, pero antes tendrá un banderazo de despedida cerca de la Bombonera.

El ex Huracán tendría, según fuentes del club, ya que no hubo parte médico oficial, una sobrecarga en los gemelos, y algunos cercanos al jugador hablan inclusive de algo más importante como una distensión, pero aseguran que de ninguna manera se quiere perder la Superfinal del domingo próximo ante River en España.

Se vera con el correr de los días la evolución del centrodelantero que hace cuatro días que realiza trabajos diferenciados pero no obstante este fin de semana se concentró para enfrentar a Independiente, aunque no estuvo ni en el banco de suplentes.

La otra novedad es que mañana Cristian Pavón empezará a practicar con el resto de sus compañeros en forma normal, ya que los últimos días lo hizo diferenciado pero con botines, y es muy posible que pueda estar desde el comienzo el fin de semana en el Santiago Bernabéu. Mientras que Carlos Tevez, a quien el domingo lo desafectaron del partido ante Independiente y practicó por la mañana en Casa Amarilla por una molestia en el sóleo izquierdo, hoy se entrenó con el resto. Quien estuvo en el gimnasio fue Lucas Olaza, quien ayer fue reemplazado en el entretiempo por Emmanuel Mas por un traumatismo en la rodilla derecha, pero mañana trabajaría también con el grupo.

Este lunes Boca se entrenó en la Bombonera desde las 11, donde los que no jugaron ayer hicieron fútbol reducido y el resto trabajos regenerativos. Boca volverá a las prácticas este martes desde las 10 también en su estadio y luego los jugadores volverán al Complejo Pedro Pompilio a las 18 para cenar en ese lugar y luego ir rumbo al aeropuerto de Ezeiza, desde donde saldrá a la 1.30 del miércoles en vuelo chárter rumbo a Barajas, para llegar alrededor de las 16. Desde las 20 se hará un banderazo en la zona del Parque Lezama, en la intersección de las calles Martín García y Paseo Colón, y los hinchas luego acompañarán al micro varias cuadras hasta el ingreso a la autopista 25 de Mayo.

Ya está establecido que gane o pierda, el plantel se va del estadio Bernabéu al aeropuerto y de ahí rumbo a Buenos Aires, donde llegaría cerca de las 9 del lunes 10. Cabe recordar que el equipo que salga campeón de la Libertadores tendrá que viajar el 13 de este mes a Abu Dhabi para debutar el 18 en el Mundial de clubes.

Hoy por la tarde se pusieron en venta en el sitio soysocio.com las 5.000 generales a un valor de 80 euros, que serán primero solamente para socios y, si queda un remanente, el miércoles se expenderán para los adherentes.

Las localidades, que tienen nombre y DNI de su poseedor, tendrán que ser retiradas en el estadio del Real Madrid el sábado previo a la final. Boca enfrentará a River el domingo desde las 16.30 en el estadio Santiago Bernabéu, por la Superfinal de la Copa Libertadores de América, con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha y televisación de Fox Sports.