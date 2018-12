Bullrich: "Las fuerzas de seguridad no podían usar las armas para defenderse ni para defender a la gente”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró hoy que el nuevo reglamento para la utilización de armas letales destinado a las fuerzas federales de seguridad "va a generar confianza en la defensa de la sociedad" y que cambia la doctrina de que los policías "tenían que esperar que el delincuente tire primero".

"Establecimos una normativa objetiva que le va a permitir a las fuerzas de seguridad proteger a la gente y no estar pensando que si toman la decisión que tienen que tomar, van a terminar procesadas o encarceladas", dijo la funcionaria en declaraciones a Radio Mitre.

Según Bullrich, con la anterior reglamentación, "los miembros de las fuerzas de seguridad no podían usar las armas para defenderse o defender a la gente, o para detener a un delincuente o para impedir que un delincuente se fugue".

"El delincuente tenía que tirar y recién después lo podía hacer un efectivo de seguridad. Esto claramente lo ponía en inferioridad de condiciones. Acá hubo una doctrina en la que las fuerzas de seguridad solo tenían que esperar que el delincuente tire primero", dijo la funcionaria.

Según su razonamiento, esa reglamentación hacía pensar a la sociedad que los policías "iban para atrás o no hacían nada" y cuestionó que el efectivo de seguridad no pudiera disparar su arma cuando un delincuente portara una réplica.

"Qué tiene que hacer un policía (para poder disparar), preguntarle al delincuente si tiene una réplica?", se preguntó Bullrich.

La titular de la cartera de Seguridad consideró que esa situación se modificó con la nueva reglamentación que entró en vigencia hoy.

"Si un delincuente o un asesino va con una réplica de un arma, tendrá que saber que si está apuntando a un policía, éste tiene que actuar. Eso va a generar confianza en la defensa de la sociedad", dijo.

Además, explicó que quiere "una policía que defienda a la sociedad, esto nos va a llevar a que trabajemos mucho con las fuerzas de seguridad para que entiendan esta filosofía que es internacional y que está basada en los reglamentos de las Naciones Unidas.

Por otra parte, la funcionaria nacional aclaró que le pedirá a todas las policías provinciales que utilicen la misma reglamentación y que los fiscales y jueces tendrán ahora "un reglamento más claro e igual para todos" para poder legislar.

"Los reglamentos los dicta la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Seguridad, y no tendría que haber tantas confusiones ni injusticias de policías que han sido juzgados por cumplimiento del deber", finalizó Bullrich.

De acuerdo a la resolución 956/2018 de la cartera, el nuevo reglamento establece que los miembros de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria van a poder obrar de acuerdo a la normativa internacional vigente en países como Uruguay, Chile, México, Paraguay y Estados Unidos.

Y destaca que el nuevo reglamento no modifica el empleo de armas ante manifestaciones o protestas públicas, ya que continúa vigente la normativa que establece el uso de armas no letales para estos casos.