Con Luciano Benavides, KTM hizo su presentación

De las llamas de nuestra Salta, a los camellos de Abu Dhabi. A 13.000 kilómetros de distancia y a la madrugada de hoy (tarde de ayer en la Argentina), Luciano Benavides charla telefónicamente con El Tribuno y se muestra feliz de cumplir otro sueño, regresar al rally Dakar con KTM, el equipo más ganador de la competencia.

Horas atrás, el Red Bull KTM Factory Racing que hace 17 años consecutivamente se sube a lo más alto del podio en la competencia más difícil del planeta, volvió a elegirlo, esta vez en el equipo oficial con tres ganadores: Toby Price, Sam Sunderland y Matthias Walkner, campeones en 2016, 2017 y 2018 respectivamente.

El menor de los Benavides es el piloto junior de este equipo ultra élite, mientras que Laia Sanz y Mário Patrão completan el plantel.

En la capital de los Emiratos Árabes Unidos, el joven piloto de esta provincia que nuevamente tendrá a su hermano Kevin en el Honda, el único equipo capaz de hacerle sombra a KTM, dijo que llega de la mejor manera al Dakar 2019, que se correrá íntegramente en Perú del 6 al 17 de enero.

“Estoy preparándome a full. Vinimos a entrenar esta semana aquí, haciendo un poco de roadbook en la arena, ya que la competencia en Perú será casi todo arena y con el equipo estamos entrenando”, dijo.

Con 23 años, Luciano ya tiene una experiencia dakariana. Este año tuvo su debut entre Perú y Argentina, pero justo un tramo después de su Salta natal, sufrió un duro accidente y debió abandonar en Catamarca.

Tras una larga preparación, el junior de KTM regresó a la competencia, fue sexto en el Desafío Ruta 40, la cuarta fecha del Mundial de Rally Cross Country y el mejor argentino ubicado. Esta vez dice que llega mejor a tierras incas. “La preparación fue mucho mejor que el año pasado, me siento mejor físicamente, ya sé de que se trata el Dakar entonces me pude preparar mucho mejor y mentalmente más tranquilo y maduro”, dijo. Benavides contó que intenta sacarse presiones. “Si bien están para mi por ser parte del equipo oficial de KTM, también por ese motivo me siento súper motivado y muy bien. Estoy muy agradecido por el apoyo y confianza que tengo del mejor equipo, como así también de las personas que me acompañan día a día”, concluyó.