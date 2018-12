Buscan talentos de Selección en Salta

Las entrenadoras de la Selección argentina femenina de sóftbol en categoría sub 15, Melisa Echeveste y Mariel Suquilvide, observaron días atrás a jugadoras de Santiago del Estero y Salta en nuestra provincia. Invitadas por la Liga Salteña de la mencionada disciplina, el evento de carácter regional convocó a jugadoras del norte argentino nacidas en los años 2004, 2005 y 2006.

Este año Salta logró incorporar a cuatro jugadores que representaron a nuestra provincia vistiendo la camiseta nacional en diversos torneos internacionales.

Con estos antecedentes y con miras a la nueva conformación del equipo nacional es que los técnicos realizan su primera convocatoria nacional en Salta.

Los jugadores que llegaron a vestir la casaca de la Selección argentina fueron Tomás Machuca, quien disputó el Mundial Juvenil en Canadá y el Sudamericano mayor en Colombia; Sol Turlione y Candela Escalante, integrantes del seleccionado en el Sudamericano sub 18 y Aylén Cruz, quien participó en el Sudamericano sub 15 realizado en Lima, Perú.

Crece paulatinamente

Esta disciplina es una de las que continúa en constante crecimiento en la provincia, teniendo en cuenta que se llevan a cabo dos tipos de competencias: el sóftbol tradicional (en damas) y el slow pitch (en caballeros).

Respecto a este último, el mes pasado, en Cachorros, se disputó el torneo Jorge “Lee” Burgos, con la presencia de 12 equipos provenientes de Santiago del Estero, Paraná y de esta provincia, donde el local se consagró campeón.

En cuanto a damas, las semifinales se disputaron a fines de noviembre, donde Cachorros Azul venció a SantAna Amarillo y Cachorros Blanco hizo lo propio con SantAna Negro, por lo que ambos conjuntos del tricolor disputarán la gran final en los próximos días.