En la cima del Mundial y con récord incluido

Joel Méndez partió de Metán rumbo a Las Vegas sabiendo que podía ser campeón del mundo en levantamiento de pesas y regresó con tres títulos bajo el brazo. Tenía plena confianza en sus posibilidades debido a que en competencias anteriores registró marcas que lo colocaban entre los máximos candidatos de la cita mundialista que organizó la World Association of Benchers and Deadlifters (WABDL) a mediados de noviembre pasado en la ciudad del juego.

En una pausa que hizo en su entrenamiento habló con El Tribuno sobre el éxito conseguido y las victorias que marcaron el camino al título. Ese triunfo vino incluido con récord mundial de la categoría master en 75 kg.

El metanense fue campeón del mundo en bench (banca), deadlift (peso muerto) y push pull (la suma de las dos especialidades). En banca levantó 145 kilos, en peso muerto llegó a 215 kilos completando 360 kilos en el push pull, marca que es récord del mundo para la divisional.

Méndez cerró un ciclo dorado en el levantamiento de pesas, puesto que solo consiguió primeros puestos en los dos últimos años. En 2017 fue campeón argentino y panamericano y en la presente temporada ganó el sudamericano y el Mundial.

“A partir de las victorias en el Panamericano y el Sudamericano en Brasil veía que mis marcas eran números ganadores. Desde el Sudamericano, que fue en junio, planifiqué la participación en el Mundial, tenía marcas ganadoras e iba con la expectativa de un podio. Cuando estuve ahí, a la mitad del torneo me di cuenta que estaba para ser campeón del mundo y encima me comentaron que hice récord del mundo. En ese momento supe que el Mundial era mío”, relató el metanense sobre su triple consagración en Las Vegas.

Al Mundial llegó como miembro del seleccionado argentino que formó la Asociación de Powerlifting Unidos de Argentina (APUA); junto al salteño compitieron Mariano Miravalles, Diana Vallinoto, Alejandro Lamperti, Mariela Zarate, Amado Monzón, Eduardo Elgart y Javier Taffetani.

Joel tiene 40 años es Licenciados en Educación Física y Preparador Físico; estos conocimientos hacen que sea su propio entrenador y tan mal no le fue en su carrera en la elite del powerlifting, donde ganó los últimos 20 torneos en los que participó.

Sus primeros pasos

“Yo comencé a hacer powerlifting hace muchos años, pasó que nunca me metí a competir en forma elite o profesional. Practiqué fisicoculturismo donde también gané torneos a nivel nacional en 2015. A partir de ese título me dedico completamente al levantamiento de pesas”, contó el salteño resumiendo su carrera deportiva.

Méndez también representa a la Asociación Salteña de Fisicoculturismo, Fitnes, Levantamiento y Potencia. Sus primeros pasos fueron a nivel local ganando varios provinciales y regionales en el Nicolás Vitale, uno de los habituales escenarios para el levantamiento de pesas. En la actualidad tiene un gimnasio en Metán donde sigue entrenando a pesar de que la temporada ya terminó y de la mejore manera, con el Mundial en su poder.

Sus esfuerzos no solo se dirigen a fortalecer su carrera profesional, sino también a difundir la disciplina en la ciudad donde reside y también a nivel nacional. Ser miembro del seleccionado argentino le brinda esa posibilidad y más puertas se abrirán ahora que es el mejor del mundo en la categoría master, con un récord oficial incluido.



Torneo de powerlifting en Metán

Aprovechando las ganas de desarrollar el levantamiento de pesas en la región, Joel Méndez realizará un certamen en Metán el próximo sábado.

El torneo será auspiciado por la Municipalidad de Metán y tendrá el apoyo de la Asociación Salteña, de Fisicoculturismo, Fitness, Levantamiento y Potencia y de la Asociación de Powerlifting Unidos.

Se competirán en fuerza en banco (bench press), sentadilla (squat) y peso muerto (deadlift). La sede será el GYM Max (Arenales 345).

Todos los interesados en participar podrán recibir mayor información contactándose al (3876) 435439. También podrán hacerlo a través del siguiente correo electrónico: joelmende @gmail.com

Se espera la participación de representantes de Tucumán y Salta (capital e interior) compitiendo por importantes premios en todas las categorías.