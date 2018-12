Ciudad de Navidad solo tendrá pirotecnia luminosa

Una protesta de proteccionistas a favor de la pirotecnia cero se desarrolló mientras se realizaba el espectáculo Ciudad de Navidad y terminó en un enfrentamiento con los organizadores del evento. La noche del jueves no finalizó de la forma que hubiesen esperado los integrantes del Centro Vecinal de Villa Las Rosas.

Pero el pesebre viviente de Ciudad de Navidad, que se realiza en el cerro de Villa Las Rosas, sigue trayendo polémicas, ya que desde la Municipalidad no autorizaron al establecimiento que se dedica a la venta de fuegos artificiales en la ciudad de Salta a utilizar pirotecnia sonora como era costumbre en este evento.

Nicolás Avellaneda, titular de Control Comercial, contó a El Tribuno que se contactaron con los organizadores y se les informó que se les otorgó "un permiso eventual" pero no está contemplado el uso de pirotecnia. El funcionario municipal se refirió a la ordenanza 11.666, que en sus artículos 43, 44 y 45 explica que se debe solicitar con 20 días de anticipación el permiso para poder tirar fuegos de artificio con estruendo.

"No hicieron lo que establece la ordenanza con respecto a los plazos. Cuando se les otorgó el permiso eventual se contempla que no deben tirar pirotecnia. Es totalmente independiente al uso de la pirotecnia común que se usa en Navidad o Año Nuevo, es pirotecnia que se autoriza para eventos que debe ser manipulada y supervisada por personal idóneo de las empresas que están registradas", aclaró el funcionario.

Permisos

Anabella Arce, presidenta del Centro Vecinal, contó que fue la empresa Monterrichel la que no sacó el permiso en Bomberos. Esa autorización, como ya aclaró Avellaneda, se saca 20 días antes y se debe especificar lo siguiente: motivo, fecha y hora prevista para la quema, especificación del lugar donde se tiene previsto la quema de los artificios, cantidad y clase de pirotecnia a utilizar y duración del espectáculo de pirotecnia.

"En la reunión que tuvimos ayer (por el viernes) con la cúpula de la Policía por el tema de los operativos en el centro, en un paréntesis de la conversación tuve una charla con uno de los comisarios encargados de esa zona y se le informó que nosotros íbamos a notificar a los organizadores de Ciudad de Navidad para que cesen con la pirotecnia porque no habían cumplimentado con lo que dice la ordenanza. También notificar a la comisaría para que ellos eviten que se realicen actos de pirotecnia", señaló Avellaneda.

Arce dijo que ante esta situación que se generó con los proteccionistas tomaron la decisión de tirar fuegos luminosos y no con estruendo para que se pueda continuar con normalidad las funciones del pesebre viviente.

La decisión

"El público de Ciudad de Navidad siempre va a ver lo que es el show de los fuegos artificiales. El lugar donde se tira es un cerro, hacemos el control poblacional que hay en la zona, por el tema de los animales. No es la primera vez que se tira pirotecnia", remarcó la presidenta del centro vecinal.

Por su parte, el subsecretario de Control Comercial advirtió que si los organizadores decidieran utilizar pirotecnia sonora y desobedecer la ordenanza, se aplicarían multas.

"Si deciden no llevar adelante esa ordenanza y tirar pirotecnia, hay una sanción y se les pone una multa. Además, la Policía tiene que evitar que tiren porque ya sería una contravención. Están desobedeciendo una norma. Esto está vinculado a la seguridad", dijo Avellaneda.

Desencuentro

Un grupo de proteccionistas convocó a una manifestación contra la utilización de pirotecnia en el pesebre. La concentración era en la plaza del Villa Las Rosas, pero esa movida no tuvo mucha convocatoria por lo que decidieron ir hasta el lugar donde se realiza el pesebre y ahí se dieron los cruces.

"El día que fueron los proteccionistas hubo muchos disturbios. Tengo videos en donde se los ve tirando cosas e insultando la gente que no pudo salir por la puerta principal después del espectáculo sino que tuvo que salir por los laterales", explicó la presidenta del centro vecinal.

Anabella Arce remarcó que el jueves solamente se tiró pirotecnia al final. "Yo tampoco puedo a las 9 de la noche bajar todo el espectáculo. Se tenía que realizar de manera normal porque así es el protocolo y no había algo que me impida ni que me clausure el espectáculo, solamente tenía 30 proteccionistas afuera haciendo una manifestación porque no querían que se tiren cohetes, pero tenía 500 personas que habían pagado la entrada", finalizó la representante del centro vecinal.