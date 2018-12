En dos meses se habilitaría, por fin, la morgue judicial

En junio del 2014, el gobernado Juan Manuel Urtubey junto a otros funcionarios provinciales y municipales estuvieron presentes en la inauguración oficial de la morgue judicial de la ciudad de Orán, pero a más de cuatro un año de su inauguración aún no funciona.

Entre otras actividades programadas en la ciudad, el procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals, junto al intendente de Orán, Marcelo Lara Gros, llevaron a cabo una inspección en la obra que se lleva adelante en el cementerio municipal, donde se trabaja en los últimos detalles para la habilitación de una sala de autopsias. Asimismo, mantuvo reuniones con los fiscales penales y tomó juramento a auxiliares de justicia.

Tras recorrer las obras, López Viñals señaló la posibilidad de que en un plazo de dos meses, si no surgen inconvenientes, se habilite la sala de autopsias que permitirá a la Justicia agilizar la tarea de investigación criminal en esta ciudad.

En diálogo con el intendente Marcelo Lara, el procurador repasó las distintas etapas que demandaron la construcción de la sala y los beneficios que la misma traerá a los habitantes de la zona. "Hemos analizado distintos aspectos junto al intendente Lara Gros, pero principalmente nos concentramos en coordinar acciones para terminar con la práctica de las autopsias al aire libre como sucedió actualmente", sostuvo.

Puntualmente señaló que "no puede ocurrir nunca más, es inaceptable decir como pretexto que no tienen la llave del lugar". Agregó que hay una persona responsable que tiene que responder por ello, y "en caso de no estar disponible se debe coordinar para abrir la sala".

"Ahora, respecto a la autopsia al aire libre por parte del médico de la Policía mantendremos reuniones con las autoridades del Ministerio de Seguridad porque no podemos seguir permitiendo ese comportamiento que va en contra de todas las normas y formas que tenemos de trabajar", agregó.

López Viñals reconoció cierta demora en las obras y pidió las disculpas del caso, aunque señaló que las mismas se debieron a problemas presupuestarios y estimó la finalización en un plazo no mayor de 2 meses. "Creemos que en un plazo no mayor a los 60 días, la empresa contratista podrá cumplir con los detalles que le estamos pidiendo. Lamentablemente, no lo pudimos resolver antes por problemas presupuestarios y porque la obra pública tiene un ritmo que nosotros no manejamos", manifestó.

Inaudito: lleva cuatro años cerrada

Un tema legal demoró de forma inexplicable la habilitación

El 23 de junio del año 2014, funcionarios provinciales y municipales estuvieron presentes en la inauguración oficial de la morgue judicial de la ciudad de Orán. A más de 4 años de su inauguración, aún no funciona.

El 16 de junio del 2015, el intendente municipal Dr. Marcelo Lara Gros manifestó que se debía entregar el terreno del edificio a la Provincia. Este sería uno de los puntos principales, por el que la morgue no funcionaría, pese a que ya tenía personal designado.

El 23 de julio del corriente año, los concejales aprobaron el expediente 091/15: “Proyecto de ordenanza del DEM, referente a donar al Gobierno de la Provincia de Salta, una superficie de 893,73 m, matrícula 43 sección 1º manzana 48 con destino a la construcción de un edificio para funcionamiento de una morgue judicial”.

El edificio ya está construido y según el jefe comunal ya hay personal designado. Este proyecto aprobado por unanimidad, sería el último trámite para que la morgue empiece a funcionar, sin embargo durante cuatro años, las autopsias se siguieron realizando bajo un árbol en el cementerio municipal de Orán.

Hay que recordar que la obra se ejecutó por métodos constructivos tradicionales, estuvieron a cargo de la empresa Ing. René Rivas con una inversión de $1.999.737,83.

El departamento de Oran cuenta solo con la morgue del nosocomio local y la misma tiene capacidad solo para cuatro cuerpos. Pero la serie de hechos policiales con accidentes fatales u homicidios desnuda muchas veces las limitaciones de la morgue del hospital San Vicente de Paúl.