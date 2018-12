La Circunvalación Noroeste, entre las prioridades antes de cerrar el año

El trazado de la Circunvalación Noroeste que une la ruta nacional 9 y la ruta provincial 28 finalmente podría completarse. El proyecto de ley del senador Juan Carlos Romero, que ya tiene media sanción, será tratado en sesiones extraordinarias después de que se cayera su tratamiento en la última sesión de la Cámara de Diputados debido a una interna en Cambiemos.

Este proyecto busca completar el 25% restante del anillo de circunvalación que rodea la cuidad de Salta que había iniciado su construcción durante la gobernación de Romero. Para llevar adelante ese proyecto era preciso transferir una fracción de tierras, que son propiedad del Ejército.

El presidente Mauricio Macri decretó este domingo el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, con un temario que incluye 40 proyectos de ley, entre los que se encuentra la iniciativa de la cesión de tierras. El proyecto entusiasma a los representantes de los salteños.

El diputado nacional Javier David comentó que este año los legisladores lograron dictamen en la comisión de Legislación General y en la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el proyecto fue aprobado por unanimidad, así que desde el bloque de legisladores salteños están esperanzados de que sea aprobado cuando sea tratado en las extraordinarias de la Cámara de Diputados y se le pueda dar sanción definitiva. "Habíamos pedido a Presidencia que dentro de los temas que se iban a habilitar para las sesiones extraordinarias que se incorpore este tema. Por suerte nos hicieron lugar a pedido y salió en la convocatoria. Esperamos que cuando sea la sesión en Diputados poder darle la sanción definitiva y que en el corto plazo sea ley para empezar el trámite necesario para ver si alguna vez podemos terminar el cierre del anillo de circunvalación que tanto necesitamos", expresó David.

Para el legislador, en principio no tendría que haber ningún tipo de problema para su aprobación, ya que el proyecto permite que el Estado nacional reciba de alguna manera una compensación por los terrenos.

David confía en que su tratamiento se va a resolver cuando se haga la reunión de labor parlamentaria donde seguramente van a distinguirse los proyectos que tengan algún tipo de debate u oposición y los que no tengan. "Espero que éste no lo tenga, en principio no tendría que haber problemas con lo cual vamos a pedir que se vote en general y particular en una sola votación, cosa que podamos tenerlo lo más rápido posible", destacó David.

Buena señal

Para el legislador nacional Pablo Kosiner, la incorporación del proyecto que plantea la cesión de 66 hectáreas de tierras de la Guarnición Militar Salta por parte del Poder Ejecutivo Nacional es una "señal política de coincidencia", con lo cual expresa que no debería haber inconvenientes para poder aprobarlo.

"Esperemos que esa misma señal que se dio al estar incluido en el temario de extraordinarias se pueda alcanzar ese acuerdo en el recinto. Nosotros tenemos una expectativa muy favorable de que se pueda lograr y creemos que es un proyecto que es muy importante para ir programando el desarrollo vial de la ciudad y tenerlos listos a los terrenos para que en el momento que se pueda hacer la inversión se haga. Esto es un avance importante", destacó Pablo Kosiner.

El legislador recordó que el proyecto estaba previsto ser tratado en la última sesión ordinaria pero un problema dentro del bloque de Cambiemos que dilató la sesión y se cayó, entonces no había otra alternativa que extraordinarias.

"Nosotros no sabíamos cuál iba a ser la respuesta del Ejecutivo porque el temario lo fijan ellos. Si bien nosotros requerimos los expedientes que nos preocupan, por ahí el Gobierno no coincidía y no te lo incorporaba en extraordinarias. Sabemos que este proyecto fue muy trabajado por el senador Romero en el Senado, que logró la coincidencia de los otros senadores por Salta y lo mismo en la Cámara de Diputados siempre dialogábamos de que era importante poder concluir este trámite", desatacó el diputado.

Uno de los principales intereses que tiene este proyecto es poder seguir generando infraestructura de desarrollo para la provincia, por eso era importante tener resuelta la parte legal para cuando se den las condiciones de inversión. Ese será otro tema que deberá resolverse en los próximos meses. El cierre de la circunvalación ayudará a descomprimir a las avenidas de la zona norte que presentan febriles niveles de tráfico vehicular, como la Arenales y Bolivia.