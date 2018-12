¿Sabés perrear?, la pregunta machista a la ganadora del Balón de Oro femenino 2018

El DJ francés Martin Solveig, que participó en la animación de la ceremonia del Balón de Oro 2018, generó una fuerte polémica después de haberle preguntado a Ada Hegerberg, la primera mujer laureada de la historia, si sabía "perrear".

"¿Sabés bailar perreo?", lanzó el DJ francés a la jugadora noruega de Lyon, quien le respondió negativamente mirando hacia otro lado, minutos antes de recibir el primer Balón de Oro femenino de la historia.

Esta breve secuencia generó el repudio en las redes sociales, donde los usuarios se indignaron por el "sexismo" y la "total falta de respeto" a la futbolista. Además, a varios jugadores presentes se les vio extrañados por el comentario.

"Es una broma, quizá una broma pesada, y yo querría disculparme ante todos los que haya podido ofender. Lo siento", añadió. Además, intentó aclarar: "No invité a la mujer a perrear, sino a bailar la canción de Sinatra. Vean la secuencia completa. Las personas que me han seguido durante 20 años saben lo respetuoso que soy, especialmente con las mujeres".

¿Por qué no le preguntaron lo mismo al croata Luka Modric? "Eso es una buena pregunta", respondió la ganadora antes de abogar por un mayor reconocimiento del fútbol femenino.

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R