Alarmante cifra: en 10 días hubo 13 casos de femicidios

En Argentina, hubo trece casos de femicidios en diez días y ocurrieron mientras juzgaban y absolvían a los acusados de la muerte de la joven Lucía Pérez. Las víctimas estaban o habían estado vinculadas al agresor, en la mayoría de los casos. Así lo denunció la organización Mumalá, en un comunicado publicado ayer. En lo que va de 2018 hubo un femicidio cada 32 horas y 225 en total.

Jesica Hoffman, 34 años descuartizada Prov Bs As, Cecilia Krujosky, 34 años, apuñalada, Misiones; Lilia Perez, 59 años apuñalada, Tucumán; Antonela Guzmán, 26 años, muerta a golpes, Mar del Plata; Ciro, 10 años, apuñalado, Prov. Bs As; Leila Sibara, 27 años años, asesinada por arma de fuego, Prov. Bs As; Delia Aguado, 32 años, golpeada y asfixiada, Neuquén; Nelly Elizondo, 61 años, apuñalada, San Juan; Yanina Miranda, 35 años, quemada, Prov. Bs As; Micaela Aban, 17 años, asfixiada, Salta; Jessica Oviedo, 27 años, asesinada por arma de fuego, La Rioja; Olga Jofré, 63 años, asesinada por arma de fuego, Mendoza; Marina Monje, 34 años, apuñalada, Entre Rios, son las mujeres y niño víctimas de la violencia machista.



"Esta violencia hacia nosotras, las mujeres, se lleva nuestras vidas; la Justicia, que cuando es negada, vuelve a matar; un presupuesto recortado (18% de retracción en relación al 2018) que impide el abordaje de la prevención, erradicación y asistencia. Un panorama oscuro, evitable; como las calles que nos llenan de temor si nos toca caminarlas de noche, un horizonte cada vez más complejo con cada mujer arrojada a la violencia de la pobreza y la dificultad de acceso o ampliación a sus derechos. Estamos indignadas, angustiadas y hartas. El único camino es seguir organizadas, juntas en la lucha cotidiana y colectiva, para exigirle bien fuerte al Estado respuestas ya y urgentes. Por Lucia, por Jesica, Cecilia, Lilia, Antonela, Ciro, Leila, Delia, Nelly, Yanina, Micaela, Jessica, Olga, Marina..." reza la declaración de la organización feminista.

Malvina Gareca, coordinadora provincial, expreso “según datos de nuestro Observatorio Mumala, en estos últimos 10 días -21 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin su madre, además -El 15% de Mujeres víctimas de femicidio habían denunciado a su agresor ". A su vez manifestó "La justicia debe garantizar la vida de las mujeres y la no revictimizacion"