Mendía: “Vamos con el sueño de poder conseguir el ascenso”

El tricolor, con la mayoría de jugadores de la cantera del club y un presupuesto muy austero, pretende ser uno de los protagonistas del próximo torneo Regional Federal Amateur. Oscar Mendía, conductor táctico del equipo de zona sur, uno de los principales artífices del ascenso al ex Federal B, no se conforma solo con participar, sus apetencias van mucho más allá.



¿Tenés definida la planificación para el próximo torneo?

La idea es terminar el anual jugando la final, descansar un par de días y arrancar a trabajar con un grupo importante. El club tiene la base de un 80% de jugadores para el Federal Amateur, resta hablar con el 20% restante que pueden tener su lugar. Serán refuerzos del medio local, de aquellos clubes que quedaron eliminados y otros que están en competencia.

¿Los jugadores del club tendrán prioridad?

Vamos a ser muy respetuosos con los chicos que juegan, los de inferiores que trabajan con nosotros y los que están consolidados. Sumaremos gente que entienda que Cachorros sigue siendo amateur, que ofrece solamente un vidriera para que puedan mostrar sus capacidades y afrontar un torneo que puede ser el último para muchos clubes. Vamos con la ilusión de estar siempre arriba, trabajamos con nuestros recursos para estar en lo primeros planos y hacer conocer la marca Cachorros.

Tenés a disposición un plantel numeroso ...

Actualmente tengo casi 30 jugadores, pero hay que incorporar porque el refuerzo siempre te genera otra expectativa y aire fresco para el plantel. Quiero sumar entre seis y siete jugadores, sobre todo buena gente, que entiendan el mensaje de como trabaja el club económicamente y deportivamente.

Vamos a buscar jugadores que ya estuvieron en Cachorros y dejaron un buena imagen, sobre todo en su persona.

¿Cuándo comenzarán la pretemporada?

El bosquejo de la planificación está, todavía no tenemos fecha. Haremos la parte física intensa durante la última parte de diciembre hasta la primera semana de enero. Queremos estar cinco días en el interior, espero que podamos conseguir los recursos, es un gran desafío para nosotros. El año pasado lo hicimos en La Merced cuando arrancó en anual. Después iré delineando lo que quiero como técnico, este equipo lleva cinco años trabajando junto y por lo general trato de no cambiar. Tengo esa ventaja con respecto a otros clubes.

¿Qué expectativas tienen para el torneo?

Sabemos que está Central Norte como rival obligado a ganar el torneo, es un equipo grande del norte. También están los equipos tucumanos que se preparan bien. Nosotros, como todo el resto de los equipos de Salta, vamos con el sueño de poder conseguir el ascenso.

Nuestras expectativas no son solamente de participar, exijo a los jugadores como si fuera profesionales, quiero que estemos lo más arriba posible. Tenemos esa mentalidad, siempre queremos dar un paso más adelante.

Como dije antes, cuando arrancamos el Federal C las expectativas eran llegar lo más lejos posible y salimos primeros. No lo esperaba nadie.

¿Qué opinión tenés del Regional Amateur?

Estoy totalmente en desacuerdo con esta restructuración, anularon dos torneos (Federal C y B) por capricho y desidia de la dirigencia. El dirigente debe pensar que si da déficit tiene que buscar la forma que no lo sea. Si no hay recursos hay que buscarlos. Así como el técnico los hace cuando no tiene jugadores. Se quedaron con el no, con la idea que se cambiaría todo y nadie se puso firme para que no se así. Hay clubes de Salta que consiguieron la plaza compitiendo, nadie se las regaló.

Cuando dicen que esto se iba a equilibrar para arriba, no es verdad. Nos estancamos, Salta perderá siete plazas del Federal B.



¿Qué presupuesto manejarán?

Cachorros se manejará con los básico, con los recursos genuinos del mismo club, y por lo que hablé con Raúl Sardinas (presidente) y Sergio Roldán (dirigente), salieron a buscar sponsor para acompañar el proyecto y siempre esperando una ayuda del Gobierno. Si colabora con Juventud y Gimnasia, que vienen de fracaso en fracaso, deberían darle la oportunidad a los clubes chicos que muestren en lado B del fútbol de Salta.

Cachorros es uno de los pocos clubes que no paga sueldos ...

Es la verdad. Vienen porque les gusta jugar a la pelota y entrenar, comenzaron a querer a un club que les abrió las puertas cuando todavía no se habían consolidado como deportistas. Ojalá pueda contar con todos los jugadores, pero siempre hay tentaciones de otros clubes, espero que elijan la mejor opción, no le vamos a cerrar la puerta a nadie. El que tenga libertad para elegir lo podrá hacer, seré el primero en apoyarlo, si trabaja en club amateur es para que el día de mañana sea profesional.