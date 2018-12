Gimnasia y Tiro parte rumbo a Chaco

Con mucho optimismo luego de la gran victoria del último fin de semana frente a Boca Unidos (3-1), el plantel de Gimnasia y Tiro emprenderá viaje hoy rumbo a tierras chaqueñas para enfrentar el viernes, a las 21.30, a Chaco For Ever por la última fecha de la etapa clasificatoria.

El equipo entrenará hoy por la mañana y luego, a las 22, partirá rumbo a Chaco.

La idea del técnico, Daniel Ramasco, es terminar el año de la mejor manera, con otros tres puntos para afrontar la revalida con más tranquilidad en cuanto al descenso.

En principio, Ramasco mantendría el mismo once que venció a los correntinos el pasado domingo con: Mauro Leguiza; Jonathan Hereñú, Marcos Benítez, Álvaro Cazula y Fabio Giménez; Matías Mocoritto, Pablo Agüero y Ezequiel Giménez; Emanuel Morete; Luciano Herrera y Diego Martínez.

La única duda que mantenía el cuerpo técnico era la inclusión de Joaquín Iturrieta en la mitad de la cancha pero el entrenador aplicará el “equipo que gana no se toca” para tratar de conseguir la primera victoria en condición de visitante para Gimnasia y Tiro.

Al albo se le hizo cuesta arriba cada vez que le tocó jugar fuera de Salta ya que siete encuentros que disputó en esa condición solo sumó dos empates y cosechó cinco derrotas con dos goles a favor y trece en contra.

Desde que asumió Ramasco el albo consiguió dos triunfos y un empate para salir de la zona peligrosa del descenso pero de todas maneras no se puede relajar y la prioridad será sumar la mayor cantidad de puntos posible, primero para mantener la categoría y luego clasificar a los play off.

Cabe destacar que luego del encuentro de este viernes, el plantel tendrá licencia hasta la primera semana de enero para retomar los trabajos y encarar el último tramo del Federal A.

Las inclusiones de los juveniles en el primer equipo le dieron rédito a Ramasco y el hincha se empieza a sentir identificado con este equipo y para buena noticia de Gimnasia, para la segunda parte del torneo podrá volver a contra con Joaquín Mateo quien se recupera de su fractura de clavícula.