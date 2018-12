Los jugadores de Juventud se harán cargo de las boleterías

Una cruda realidad golpea al plantel de Juventud Antoniana y que no da para más. La graves crisis financiera en el club de la Lerma llevó a proponer al expresidente José “Pepe” Muratore, al capitán Leandro la “Chancha” Zárate, que los jugadores se hagan cargo de las boleterías en el partido del viernes frente a Sarmiento de Chaco, en el estadio Padre Martearena, para que lo recaudado sirva como parte de pago por los meses adeudados.

“Mantuve una reunión con Pepe Muratore (expresidente) en l que nos manifestó que nos daba las boleterías del día del partido con Sarmiento de Chaco y que la recaudación quede para el plantel”, explicó la “Chancha” Leandro Zárate.

Por los gastos que demanda organizar un partido en el estadio Padre Martearena, Zárate, analizó: “Con el total de la recaudación nos haremos cargos de los pagos del árbitro y la policía y todo el resto será para nosotros”.

En seguida nomás la “Chancha” Zárate tiró esta reflexión: “Me parece un gran gesto de parte de Muratore y de que nos haya facilitado esto. La verdad que a uno le da tranquilidad por la realidad que hoy vive el club. De esta manera, tratamos de invitar al hincha. Que vaya a la cancha y que trate de acompañar al plantel. Ojalá que salga de la mejor manera. El precio de la entrada única va a ser de $200 y el público podrá ubicarse en cualquier sector del estadio. Se declarará el Día del Club, para no dar entrada a nadie. Esperamos la mejor respuesta del hincha y vamos a tratar de poner todo para terminar el año con un triunfo”.

En relación con los encargados de la boleterías, Zárate anunció: “Los jugadores que no van a ser citados para este partido son los que van a estar en las boleterías. Ellos son los que van a vender las entradas”.

Se refirió a la deuda del club con los jugadores. “A algunos si se les completó agosto a otros no. Ese el panorama que presentamos hoy”, describió Zárate.

Habló de un compromiso complicado con Sarmiento. “Vamos a jugar con un rival que ya está clasificado. Nos queda un partido importante para nosotros para volver al triunfo después de tanto tiempo. Esperamos poder regalarle una victoria al hincha, creo que todos nos merecemos”, cerró.

El DT Salvador Mónaco en la práctica de hoy empezará definir el equipo y el reemplazantedel “Beto” Claudio Acosta (suspendido por 5 amarillas) para enfrentar a los chaqueños.



Se allana la asamblea

La lista que encabeza Gustavo Klix, denominada Renovación Antoniana, tomó mayor consenso entre los antonianos en estos días, por lo que a partir del 18 de diciembre, fecha de la convocatoria de la asamblea de la entidad santa, se procedería a proclamar las nuevas autoridades por dos nuevos períodos. Incluso, hoy a las 18, en el club Comercio, se realizará la presentación oficial de esta lista.

Este grupo de socios como para ir dando forma al nuevo proceso realizó algunos contactos previos con el DT Salvador Mónaco, quien actualmente se encuentra al frente del equipo que compite en el torneo Federal A y muy apremiado con el tema del descenso.

El mismo Mónaco, en el programa radial Alta Competencia que se emite por Radio Salta, manifestó que “yo le pedí a Klix y Lazarte que vayan hablando con los jugadores para que no se vayan y traten de mantener lo que tenemos. Además esperamos que se pueda arreglar con los jugadores que se fueron antes”, en clara alusión del técnico en referencia al futuro

Desde Persona Jurídicas se consideró que son momentos delicados que atraviesa Juventud y que se debe dar prioridad a una situación más de fondo como el cambio de autoridades que permitiría la presencia de nuevos aires. Además, se informó que el club hizo llegar el padrón de socios y la nómina de la junta electoral, tal lo que se exige para el llamado a asamblea.

De todos modos, ayer por la mañana el doctor Horacio Mdalel y en representación de un grupo denominado “Para ascender a Juventud” solicitó a través de un escrito que se declare “nula e ineficaz a los fines administrativos la convocatoria a asamblea”.