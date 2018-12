“En los gimnasios están dejando atrás una generación de ‘cucuruchos’”

Tiene un apellido que pesa en el fisicoculturismo salteño. Una rica historia de fierros, trofeos y generaciones que pasaron bajo sus enseñanzas son los pergaminos del una familia inoxidable: los Sarmiento.

Sus padres y su hermano Marcelo fueron los precursores de la actividad con la creación del primer Pesao Gym y el torneo Pato, que ya llegó a su edición número 30.

Lo cierto es que en la zona sur de la ciudad está el gimnasio de Jorge, el otro integrante de la dinastía Sarmiento, y una parada obligada de los amantes de las pesas hace casi 30 años.

¿Cuándo nació este emprendimiento?

El Pesao Gym del barrio El Tribuno nace con mi hermano, luego del consejo de uno de los periodistas deportivos más queridos y experimentados que vivía en la zona (José Casto Ruiz Ugarteche). En ese entonces, mis padres tenían el de la avenida Belgrano, que actualmente tiene 34 años. Nosotros somos cuatro hermanos y mis viejos, que siempre se dedicaron a esto, nos apoyaron y el gimnasio terminó “naciendo” el 18 de septiembre de 1989.

¿Cuál fue tu papel?

Comencé como instructor junto a mi hermano, y ya a cargo del gimnasio seguí asesorando y enseñando.

¿Consultan por la rutina?

No. La rutina la marcás al comienzo y después solo observás cómo la hacen para que no cometan errores, pero son libres de sus tiempos. De todos modos, soy un convencido de que el 70% del éxito pasa por la alimentación.

¿Por qué?

Lamentablemente, estamos en una sociedad consumidora de comida chatarra que no ayuda al cuerpo. Pasa en todos lados. Hacen una hora de gimnasia y después “atacan” una poderosa milanesa, un lomito, un superpancho con papas o una pizza. Después llega la gaseosa o la cerveza.

¿Y los anabólicos?

No se los recomiendo a nadie. Se nota cuando alguien los consume. Uno trata de mostrarle lo que es sano, pero no tenés mucho para intervenir. Siempre va a haber.

¿A qué ejercicios apuntan?

Los varones, a todo lo que significa el tronco superior, aunque ahora hacen un poco de la parte inferior. En los gimnasios están dejando atrás lo que se consideró una generación de “cucuruchos”, que solo trabajaban arriba. Las mujeres, en cambio, a la parte inferior. Apuntan a trabajar piernas, glúteos y abdomen, aunque a veces hacen prácticas para tonificar la parte superior.

¿De qué edades hablamos?

Acá vienen chicos desde los 14 años, un gran porcentaje de 20 a 30, de 30 a 40 y de allí en adelante hasta los mayores de 60, que los convierte en los más constantes. Vienen todo el año.

¿Los otros no?

Si bien la actividad creció en los últimos años, siempre hay un gran número de “golondrinas”, que llegan el noviembre y se van en febrero (risas).

¿Cuántas generaciones pasaron?

Los chicos que comenzaron en esa época tenían 14 o 15 años. Yo tenía 29 años. Hoy ya son adultos de 45 años o más y sus hijos vienen a hacer pesas. Además, hay muchos que ya son abuelos y siguen practicando. Convengamos que hoy en día varios llegan a los 50 siendo abuelos.

Hubo un boom...

Sí, porque la gente busca cuidarse más. Las mujeres fueron las que dieron este boom, las que marcaron la tendencia.

¿Y tenés muchas clientas?

No, antes venían porque era el boom, pero en realidad las mujeres buscan más lo aeróbico, spinning, bicicletas, zumba, localizada, por ejemplo. Soy un convencido de que la mujer debe hacer fierro para estar tonificada, que solo te lo dan los fierros, porque te endurece y afianza los músculos.

¿Qué le recomendás?

Se dan muchas recomendaciones al comienzo y siempre depende de la contextura física. Además, hay que romper con el mito de que cuando prácticas pesas a poca edad no crecés. No tiene nada que ver con la genética. Pero, claro, no podés mandar a un chico de 13 o 14 años a hacer sentadillas con 80 kilos de pesos. O a una prensa con 200 kilos.

Hablame del mito.

Toda actividad física que hagás y no tenga continuidad, cuando la dejás, engorda o adelgaza. Pasa en el fútbol, hockey, gimnasia artística o cualquier actividad deportiva. Hay gente que hace fierros para engordar y cuando deja de hacerlo vuelve a adelgazar.

¿Y cómo se hace?

La rutina tenés que hacerla al menos tres veces por semana. Es como un trabajo, pero tuyo.