Riquelme: “Que se juegue en España es una derrota para el fútbol argentino y será el amistoso más caro de la historia”

Juan Román Riquelme se refirió a los hechos de violencia que impidieron que la tan esperada superfinal se jugara en el Monumental y que terminaron por mudar el encuentro al Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid.

“Hay pocas cosas que son nuestras como el asado, el mate, el dulce de leche y el Superclásico -opinó el ex jugador de Boca-. Nos acaba de quitar el superclásico y no es nada lindo”.

Y agregó: “Era nuestra fiesta y en nuestro país. Los dos equipos pusieron a la Argentina en lo más alto porque no es fácil llegar a la final, pero es triste que se juegue en otro lado. La final ya no es lo mismo. Será el amistoso más caro de la historia. El partido perdió mucho”.

Luego manifestó que le ilusionaba “que Boca fuese campeón en la cancha de River” y agregó: “Es raro lo que pasó, a los pocos días teníamos todo el nerviosismo que pasara algo feo en el G20 pero por suerte todo fue perfecto”.

Consultado sobre el operativo en la previa del Monumental, el ex jugador señaló que: “Es lamentable que un equipo no pueda llegar a un estadio. Fue raro el operativo y lo que pasó es muy feo. Amo a mi país y tengo hijos que no quiero que se acostumbren a que esas cosas pasen acá. No me quiero acostumbrar a que no podemos vivir bien y acostumbrarnos a que tiren piedras o quieran lastimar a otra persona. Lo que pasó no es normal”.

Sobre el partido que compartió semanas atrás con el presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, explicó: “Fuimos a Olivos con varios jugadores que ganamos la Copa Libertadores con él y logramos que pague un asado, que es bastante difícil. La pasamos bien y recordamos cosas que nos pasaron”.

Para finalizar y en cuanto a su presente como ex futbolista, el máximo ídolo de Boca afirmó: “No extraño jugar. Pienso que fue otro el que jugó al fútbol y creo que lo hago para protegerme. Al verme en videos digo que ese muchacho que está en la tele es otro”.

“Ya no es lo mismo, es como que la final de la Champions League se juegue acá. Es como una derrota para el fútbol argentino. Es lamentable que un equipo de fútbol no pueda llegar a un estadio, al ver que la llevan a Europa, se perdió todo. La final solo se está jugando porque uno tiene que ir al Mundial de Clubes”, agregó el máximo ídolo de la historia de Boca Juniors.

A pesar de todos sus cuestionamientos, el 10 se puso en el lugar de los jugadores y señaló que sentirá "envidia" por la oportunidad de jugar una final de Copa Libertadores ante el clásico rival y en un estadio legendario como el Santiago Bernabéu, el hogar de Real Madrid.

"Será porque juegan en un estadio nuevo, es un país diferente, con jugadores que seguramente jugarán por primera vez en Europa. Hay jugadores que van a cumplir el sueño de jugar en el estadio del Madrid. El que se sienta mejor, el que se sienta más cómodo va a sacar ventaja", analizó.

En ese sentido, describió: "Los 25 jugadores o 20 que tiene cada plantel son afortunados. Uno de chiquito piensa ojalá algún día juegue un Superclásico, ojalá juegue la Libertadores, ojalá pueda jugar en la cancha del Real Madrid. Estos jugadores son afortunados. Uno de chiquito soñaba con esto. Da un poco de envidia. Una final de Libertadores contra River en el Real Madrid. Ojalá que sea un buen partido y Boca pueda ganar".

"Los Superclásicos son partidos más parejos. Si bien el local siempre tiene ventaja ahora se va a jugar en otro país. River es un buen equipo y Boca, si bien no es vistoso, tiene mucho gol. Boca no necesita jugar bien para marcar un gol. Pasó en la Bombonera y ayer (por el domingo) en Avellaneda. Si tenemos la suerte de que encuentre un gol rápido se puede quedar con el partido. De la nada te mete un gol", comentó el ex mediocampista, quien

dejó entrever que tiene en carpeta lanzarse como candidato a presidente del club de La Ribera.