Donaron al hospital unos 50 portasueros de hierro

Alumnos de la Escuela Técnica Juana Azurduy de la ciudad de Gral. Gemes, cerraron el año de actividades en los talleres con una última acción solidaria, de la que se vio beneficiado el hospital Joaquín Castellanos.

Durante el ciclo lectivo 2018 haciendo uso de las horas profesionalizantes, desde la escuela Azurduy pudieron colaborar con escuelas primarias, colegios secundarios y el propio hospital en más de una oportunidad, arreglando sillas de rueda y camillas.

Para este último trabajo solidario, contaron con la colaboración de la Rosana Sánchez, enfermera profesional, aunque no es personal hospitalario. "Me tocó tener que visitar el hospital de Gemes y pude notar que había carencia de portasueros, un elemento imprescindible para una internación, también tome conocimiento de que había una Escuela Técnica que realizaba trabajos solidarios, entonces me puse en campaña para conseguir el material", explicó.

Rosana recurrió a un corralón de la capital salteña, consiguiendo todo el hierro necesario. "Por suerte un negocio me donó mucho hierro, todo ese material lo llevé a la Escuela Azurduy y en poco tiempo los alumnos hicieron 50 portasueros de distintos tamaños y hoy los estamos entregando", indicó satisfecha la mujer.

La recepción de los portasueros la realizó la subgerenta Estelina Aguirre, quien invitó a los propios alumnos para hacer la entrega de los soportes a las salas donde serán utilizados.

Una de esas salas fue la de Pediatría a cargo de la doctora Gabriela Robles Salum. "Realmente me emocionó mucho esta entrega, entre los alumnos pude reconocer a algunos de ellos que visitaron con cierta regularidad este servicio de niños, unos años después ellos están devolviendo lo que aquí recibieron en atención con esta pequeña obra, eso es algo sumamente gratificante", manifestó Robles.

Sobre los detalles de estos soportes el profesor Luis Burgos dijo que "estos trabajos forman parte de los objetivos que como institución educativa nos hemos trazado, ponernos a disposición de la comunidad por medio de otras instituciones públicas".

"Este no es el primer trabajo que realizamos para el hospital, pero es importante reconocer que la colaboración es mutua, porque a nosotros nos permite poner en práctica lo que aprendemos en las aulas. En esta oportunidad trabajaron alumnos del 1§ 1ra. y 2§ 1ra. del ciclo superior", explicó el docente.

Los soportes fueron realizados en horas normales de taller, durante las prácticas de soldadura, con este proyecto pudieron poner en práctica cortes. mediciones, dobleses y soldaduras, "hubo mucho para hacer, todos pudieron practicar, por lo tanto queremos agradecer a la Sra. Sánchez por conseguir el material y al hospital por confiar en nosotros", finalizó el Prof. Burgos. El título que otorga la Juana Azurduy es de técnico electromecánico, complementan soldadura con carpintería y electricidad.