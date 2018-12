Finalmente no se tratará el proyecto de las antenas

Después de un plazo de dos meses en el que debía estudiarse minuciosamente todo lo relacionado con la instalación de antenas en la ciudad, de exposiciones de especialistas en oncología y hasta en ondas magnéticas, hoy el Concejo Deliberante de Salta no tratará en su última sesión ordinaria del año el proyecto de las antenas pese a que el dictamen había conseguido la firma de ocho bloques. Con este panorama, la propuesta vuelve prácticamente a foja cero.

La comisión especial de análisis de la instalación de estructuras soporte y antenas de telecomunicación y telefonía celular justamente se había creado para lograr un consenso amplio y derribar todos los mitos que existen sobre el tema y que movilizaron durante el año a numerosos vecinos que se oponen a estas instalaciones.

La edil oficialista y presidenta de la comisión, Mónica Torfe, lamentó la actitud de sus pares de Memoria y Movilización y del Partido Obrero. De este último no fue tanta la sorpresa, pero sí de Memoria y Movilización que, según dice, dio marcha atrás a última hora.

Torfe comentó que el viernes cuando tenían que emitir el dictamen -porque se vencieron los plazos- por primera vez en los dos meses se presentó a la reunión la presidenta de Memoria, Jacqueline Cobo, quien sugirió ser más severos con las sanciones para que las empresas que excedían la máxima potencia (10 microbatios por cm2) sean sancionadas con multas altas. Teniendo en cuenta el aporte, se creó un nuevo inciso, el H, que fijaba sanciones de unos 6 millones de pesos.

"Se comprometió a firmar, pero hoy (por ayer) me di con que el sector no firmó y no lo iba a hacer. Después en la reunión de Labor Parlamentaria se decidió no incorporar el proyecto para ser tratado mañana (por hoy) debido a que consideraron que el tema no está maduro", comentó Torfe.

El asunto es algo contradictorio. Por una parte hay personas que se oponen a la instalación de estas antenas, y por la otra, la demanda de telefonía móvil crece cada vez más. Todo esto comenzó en 2001, cuando en Salta también se creó la ordenanza 12.077 que está vigente.

"En 2001 había 4 millones de celulares, hoy son más de 45 millones. Es lógico que nos esté pasando esto de no poder comunicarnos y así vamos a seguir. Es necesario que las empresas inviertan y entiendo que también es necesario tomar todos los recaudos en el tema de la salud", agregó la edil.

Por su parte, Martín del Frari, del Partido de la Victoria, expresó: "Es triste que no hayamos podido encontrar el consenso entre todos los sectores. Me parece que había ya un dictamen firmado por ocho bloques dentro del Concejo y eso me parecía más que suficiente. Creo que hay un sector que está buscando hacer una jugada política".