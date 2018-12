No permitirán a policías disparar sin aviso a sospechosos en fuga

Aunque el Gobierno nacional quiere que las provincias se adhieran a la nueva resolución que habilitó a las fuerzas federales de seguridad a disparar sin tener que dar la voz de alto, en Salta aseguran que todavía no hubo un pedido formal. El uso de armas letales y no letales por parte de la Policía provincial tiene un amplio marco normativo, que incluye leyes, decretos, resoluciones y protocolos. Cualquier modificación debería pasar por la Legislatura. Fuentes del Ministerio de Seguridad local aseguraron que, por ahora, no habrá cambios en las formas en que proceden los uniformados. El lunes se publicó una resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich que permite a la Policía Federal y a Gendarmería a no dar aviso ni a identificarse antes de disparar cuando haya riesgo de muerte o lesiones a otras personas, también da vía libre ante una fuga o sospecha de fuga de delincuentes.

Ese fue uno de los puntos que cuestionó anoche el gobernador Juan Manuel Urtubey en el canal porteño TN. "El reglamento planteado puede llegar a tener un gris", dijo. "Estaría bueno precisar el tema del peligro inminente de la fuga. El resto del protocolo está dentro del marco de la ley vigente en la Argentina, con lo cual no crea nada nuevo", expuso el mandatario salteño.

"Distinto es una fuga de un grupo de delincuentes armados disparando en un tiroteo y otra es la fuga de una persona que no ofrece ese peligro inminente. Esos grises pueden complicar obviamente derechos ciudadanos y también dejar desprotegidos a agentes de seguridad que crean que están haciendo cosas dentro del marco de la ley. Me parece que hay que corregir", afirmó.

Con el correr de las horas se replicaron las repercusiones por la decisión del Gobierno nacional, incluso hasta la diputada Elisa Carrió y aliada de Cambiemos salió a tomar distancia. Desde algunos sectores aprobaron los cambios ante los altos niveles de inseguridad y desde otros grupos hablaron de gatillo fácil. Angel Silvestre, jefe de la Policía de Salta, dijo que por lo pronto analizarán las normativas locales, para contrastar con la resolución nacio nal.