Salazar: "Hay una sospechosa demora en la causa de Ledesma"

"Hay sospechosas demoras en la Fiscalía y en el juzgado de Garantías de Metán, que intervinieron en la causa por abuso sexual en contra del concejal, Raúl Ledesma", dijo el abogado Marcelo Salazar, quien representa a la familia del menor de 14 años que fue supuestamente manoseada por el edil que fue reelecto en su cargo y continúa en funciones.

La denuncia fue radicada en agosto de 2017 y hace más de un año que dos fiscales hicieron el requerimiento de elevación a juicio de la causa, (en noviembre del mismo año). En el caso intervienen la Fiscalía 2 y el juzgado de Garantías a cargo del juez, Mario Dilascio.

Ledesma apeló ese requerimiento y algunas pruebas, como los estudios psicológicos que le hicieron, que resultaron lapidarios en su contra.

"Las pericias psicológicas complican al concejal porque dan certeza y por eso es parte del requerimiento de remisión a juicio, porque da las características psico-sexuales de Ledesma, que es una persona peligrosa para terceros y hasta para él mismo. El informe dice que tiene una personalidad psicopática", dijo Salazar.

"El expediente tuvo sospechosas demoras en la fiscalía y yo lo había denunciado a eso el año pasado. Luego estuvo parado cuatro meses en el juzgado interviniente. Esto es inusitado y no corresponde con el trámite normal del proceso. Si a cualquier hijo de vecino lo denuncian por abuso sexual lo imputan en el transcurso de las primeras 24 horas, en el caso Ledesma tardaron tres meses. Acá estuvo la política de por medio, eso es innegable. Hay personas que han tenido influencia directa sobre la Fiscalía y consiguieron tiempo y plazos", aseguró el letrado.

Por otra parte, Salazar dijo que la actuación del Deliberante de Metán es lamentable por permitir que Ledesma continúe en funciones. "Hay complicidad política. Ledesma no puede ejercer el cargo por inhabilidad moral, según la Carta Orgánica Muncipal", señaló.

Un juicio todavía pendiente

En noviembre del año pasado, en un trabajo conjunto entre la Fiscalía Penal 2 de Metán y la Fiscalía Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, se llevó a cabo la investigación del caso denunciado por la madre de una menor y reunidos los elementos probatorios necesarios, requirieron juicio para el concejal, Raúl Ricardo Ledesma.

"Las fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Cecilia Flores Toranzos llevaron adelante en forma conjunta las tareas investigativas en la causa contra Raúl Ricardo Ledesma, quien se desempeña como concejal en la ciudad de Metán, y se encuentra imputado por el delito de abuso sexual simple", confirmaron oficialmente.

Ledesma: “Es una gran infamia”

Reelecto en su cargo en las últimas elecciones asumió en 2015 por primera vez.

Ledesma tiene mucha actividad social porque es fotógrafo. Luego de conocer la denuncia en su contra dijo a El Tribuno: “Esta es una difamación, una infamia de campaña política. Una acusación totalmente falsa y absurda realizada 48 horas antes de la elección”.

“Yo jamás incurriría en una inconducta con ninguna mujer. No tengo antecedentes de ningún tipo y trabajo constantemente con jóvenes en escuelas, colegios y cumpleaños sacando fotos y nunca tuve ningún inconveniente”, destacó.

Pese al mal momento, agradeció la solidaridad de muchas personas: “Agradezco el apoyo y las palabras de aliento de mi equipo electoral y de vecinos”, dijo en ese momento.

Ledesma fue acusado por la madre de la víctima por acosar y tocar sus partes íntimas.

El Concejo Deliberante de San José de Metán debía decidir si el concejal podía seguir o no en funciones, luego del pedido formal de suspensión que presentó la madre de la menor.

“Yo he pedido que se lo suspenda en sus funciones a Ledesma hasta que se haga el juicio, donde se va a saber la verdad. Una persona que abusó de una menor no puede estar en ese cargo. Pero no tuve respuestas ni del Concejo ni de la Justicia”, dijo la madre.

El artículo 13 de la Carta Orgánica, Ley 6.566, establece que no podrán ser elegidos miembros del Deliberante los afectados por incapacidad moral. El expediente administrativo del cuerpo lleva el número 6.772 y fue presentado por la madre de la niña. Pero no hubo respuestas. Parece ser tema prohibido.

De qué se lo acusa al concejal

Está acusado de abuso sexual simple en concurso real, 2 hechos, contra una menor de 14 años. En la investigación fueron fundamentales los testimonios de la víctima, sus amigas y otras personas, como el informe psicológico. Las declaraciones de la joven en Cámara Gesell, complicaron la situación del edil: aseguró haber sido manoseada en sede partidaria y una fiesta.