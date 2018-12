Taxistas y remiseros quieren firmar un acta con la AMT para frenar a Uber

Una caravana de más de 300 autos se movilizó desde la playa del cementerio de la Santa Cruz hasta las oficinas de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), ubicadas en Santiago del Estero al 2200, en protesta a una posible llegada de Uber a Salta.

El temor al desembarco del gigante del transporte privado provocó un hecho inédito, que remiseros y taxistas aúnen esfuerzos para luchar en contra de Uber. La protesta podría haber ocasionado un caos vehicular, sobre todo cuando la caravana subió por avenida San Martín; sin embargo, la coordinación de la Policía de Tránsito hizo que la movilización fluyera por las principales arterias.

Los trabajadores al volante también habían remarcado los días anteriores que la marcha iba a ser pacífica y se iban a dejar carriles libres para que la gente circule sin problemas.

Alfredo Carrizo, titular del Sindicato Único de Taxistas de Salta, afirmó a El Tribuno que en esta lucha contra Uber están todos juntos porque saben que una vez que este sistema entra en un lugar "arrasa", además lo consideró "ilegal".

"Estamos con los muchachos que representan a distintas organizaciones, vinimos a hacernos escuchar y decirle al Gobierno que tiene que expulsar y que no permita que se arme Uber acá. La marcha de hoy fue masiva, hubo más de 450 coches en la calle, esperemos seguir convocando gente en el caso que sea necesario. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender los puestos de trabajo que tenemos porque son al rededor de 10 mil personas que viven de esto", afirmó el representante de los taxistas minutos antes de entrar a la reunión con Federico Hanne, titular de la AMT.

Después de la reunión con Hanne, Carrizo contó que el organismo provincial se comprometió a firmar un acta en el que los taxistas y remiseros pidieron que haya multas severas a los choferes que utilicen la aplicación, además de la retención del carnet del conductor.

Los trabajadores al volante van a redactar un acta en el día de hoy y será presentada el jueves a primera hora. "Queremos que se firme todo lo que estamos solicitando y es que Uber no se instale en Salta, queremos que sea un compromiso del Gobierno para que se cuide al taxista", afirmó el delegado. También advirtieron que pedirán una rebaja del 50% de las multas que se labran a los remises y taxis.

"Hasta que no se haga esta acta no vamos a estar contentos, nos causa temor porque Uber te pasa por arriba. Acá estamos dispuestos a luchar por los trabajadores y tomar todas las acciones sindicales para evitar que se lo legalice. Acá en Salta no vamos a permitir eso. Vamos a ver si podemos reflotar la aplicación que teníamos antes y darle una buen servicio, que es similar a la de esta empresas extranjera trucha", remarcó el delegado.

Amenazas

Oscar Gallo, de Remises Unidos, tuvo una postura más radical. Afirmó que si se intenta legislar la actividad de Uber van a "paralizar la ciudad".

"Uber vino a fundir a los taxistas y remiseros, hace desastres hasta que se termina legalizando. Nosotros ahora pasamos pacíficamente por toda la San Martín, la próxima vez cuando se introduzca el proyecto de ley vamos a salir con todos los autos a la calle. Esto solo fue una muestra de que estamos todos los trabajadores unidos. Si llega el proyecto a la Legislatura paramos la ciudad, lamentablemente nosotros tenemos que defender nuestra fuente laboral. Así que cuando caiga el primer proyecto de ley nosotros paramos la ciudad", aseguró el referente de los taxis.

Carlos Vila, referente del Sindicato de Peones de Taxis de Salta, también estuvo presente en la movilización y manifestó que la organización que representa también esta en contra del ingreso de Uber a la provincia.

"Acá si no luchamos por la familia nuestra, no lo hace nadie. La lucha va a ser más fuerte cada vez más, les va a costar entrar a Uber. Nosotros queremos que no entre directamente, ya nos están matando con el tema de los costos mira si entra Uber. Ya se nos bajó un 40 por ciento el trabajo", afirmó el referente sindical.