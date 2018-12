Piden detener a Paolo Rocca y a Abal Medina en la causa de los cuadernos

Los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli pidieron hoy la detención del empresario Paolo Rocca, y del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, procesados por asociación ilícita en el marco de los cuadernos del chofer Oscar Centeno por el pago de sobornos en obra pública.

Fuentes judiciales informaron a NA que los fiscales apelaron la decisión de Bonadio de haber procesado al empresario y al exfuncionario sin prisión preventiva y ahora definirá la Cámara Federal.

El pedido de los fiscales también abarca al exsecretario de Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, y los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda.

Los fiscales argumentan que Bonadio procesó sin prisión preventiva a Rocca, Abal Medina, Larraburo, Padoan y Aranda sin fundamento.

Y consideraron que no corresponde que al resto de los imputados se los haya procesado con prisión preventiva y no a otros imputados.

En la apelación sostienen: "En lo que respecta a los imputados Abal Medina, Rocca, Larraburu, Padoan y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos, ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes sí se procesó con prisión preventiva".

Esta apelación no será resuelta por Bonadio, sino por la Sala I de la Cámara Federal, que interviene en la causa de los cuadernos, integrada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.