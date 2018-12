Gustavo Klix: “Hay que poner a Juventud de pie”

La lista Renovación Antoniana, que lleva como candidato a presidente a Gustavo Klix para la asamblea del próximo 18 de diciembre del Centro Juventud Antoniana, fue presentada ayer. Klix fue quien abrió el discurso en el encuentro con los medios de prensa en el club Comercio. “Duele, lastima ver a una institución con tanta historia, con tantos años, en los cuales han pasado innumerables personalidades tanto en lo deportivo como en lo dirigencial. Pero como lo venimos hablando con los chicos, con la gente que me va a acompañar en esta futura conducción, si Dios quiere a partir del 18 de diciembre. Con la esperanza, con las ganas, con la voluntad, creemos que también humildemente con la capacidad para volver a poner al Centro Juventud Antoniana de pie”, expresó. Entre algunos cargos en la lista que acompañarán a Klix, figuran Juan Barbarán y Javier como viceprimero y vice segundo, respectivamente; Sergio Ten, secretario; Walter Copa, tesorero: y Gabriel Lazarte, vocal primero.

Pero para Klix al continuar con su alocución, expresó: “No va a ser fácil la tarea. Sería mentirnos, mentirles, si decimos que esta comisión llega al club, de un día para el otro se lo transforma en un ciento por ciento. Los primeros tiempos serán los más duros en todos los aspectos, en lo económico, en lo institucional, en lo deportivo. Acá tenemos la idea de refundar a Juventud en todo sentido y en todos los aspec tos”.

Reconoció del enorme desafío en caso de asumir la presidencia del club antoniano. “Sabemos lo que estamos agarrando. Por ahí escuchaba decir esta gente están locos. Querer hacerse cargo de esto en un momento tan difícil, tan complicado, creame que cada uno que va a integrar esta futura comisión directiva, como así también todos los allegados que van a brindar su apoyo fueron demasiados coherentes y la pensaron bastante para saber lo que se avecina. Justamente eso fue lo que nos agrandó”, manifestó.

Llamó a su vez a todos los antonianos para salir de este duro momento. “En el buen sentido lo digo, es el momento en que Juventud Antoniana, no se si en su historia, más necesita de todos. Entonces no vamos a hacer excepción, tampoco vamos a ser los salvadores, acá los salvadores son los miles y miles de hinchas antonianos a lo largo y ancho del país. Este encuentro era para que nos conozcan y sepan cuales son nuestras ideas nuestros proyectos. Nuestra preocupaciones, pero sobre todo para que sepan de verdad y esto no es un juego de palabra, a Juventud Antoniana, hoy lo sacamos entre todos o el barco se hunde. Entonces basta de perder tiempo en peleas, en discusiones, en polémicas, echando culpas, mirando hacia atrás, no sirve. El pasado no se puede cambiar. Vamos a mirar hacia adelante y vamos a mirar hacia nuestro objetivo”, concluyó.