Gimnasia viajó a Resistencia con algo de dinero

El albo jugará mañana su último partido frente a Chaco For Ever

El plantel de Gimnasia y Tiro recibió ayer un porcentaje de sus haberes correspondiente a octubre y en horas de la noche emprendió viaje rumbo a Resistencia para cumplir mañana el compromiso frente a Chaco For Ever, desde las 21.30, con el control del árbitro Jorge Nelson Sosa de Corrientes.

De algún modo, la dirigencia millonaria hizo un esfuerzo para entregar algo de dinero a los jugadores que, luego de esta presentación frente al representativo chaqueño, desde el lunes se irán de licencia, aunque la idea es tratar de seguir con el pago en los próximos días para que no se agrande la deuda. Lo cierto es que por la levantada del equipo en los últimos partidos y desde la asunción de Daniel Ramasco como entrenador se mira desde otra perspectiva el futuro.

Claro que Gimnasia deberá consolidar el buen momento esta vez frente a los chaqueños para evadir definitivamente el peligro que lo acechaba hasta unas fechas por el tema del descenso de categoría.

Para jugar con los chaqueños, Ramasco tendría en mente la decisión de mantener el mismo equipos que le ganó en la fecha pasada al líder Boca Unidos de Corrientes por 3 a 1, en el Gigante del Norte. Es decir, el albo en esta oportunidad alinearía a Mauro Leguiza; Jonathan Hereñu, Álvaro Cazula, Marcos Benítez y Fabio Giménez; Matías Macorito, Pablo Agüero, Ezequiel Giménez y Emanuel Morete; Luciano Herrera y Diego Martínez. Con los suplentes que acompañaron al grupo a Chaco, el cuerpo técnico designo a 19 jugadores, por lo que la nómina se completa con: Damián Cebreiro, Gabriel Pusula, Lucas Medina, Gianfranco Marocco, Joaquín Iturrieta, Juan Pablo Pereyra, Matías Rosso y Juan Manuel Cobelli

Cabe recordar que Iturrieta cumplió una suspensión, pero Ramasco habría optado por otorgarle la confianza a Matías Macorito, un juvenil surgido de las inferiores del club.

Agüero, autor de uno de los goles contra Boca Unidos, es uno de los jugadores que volvió al primer equipo luego de superar una lesión, y hablo de este presente. “Por ahí dicen que un cambio de aire viene bien. Creo que con el triunfo frente a Zapla se vio ese cambio. Muchos jugadores levantaron el nivel y hace tres partidos que los venimos sosteniendo. La idea es ir a Chaco y tratar de traer algo”, manifestó el volante central a la página oficial del club.