Casi un millón de pesos en un remate de motos

Se subastaron vehículos que los dueños no retiran de los canchones.

Entre el lunes y el martes la Municipalidad de Salta subastó ayer en el Centro Cívico 520 motocicletas y 35 autos que se habían secuestrado a lo largo del año por distintos incumplimientos. Se recaudaron 917.500 pesos.

Los remates, que estuvieron a cargo del martillero Ricardo Yarade, se hicieron sin base y al mejor postor. El pago del precio final de venta, sellado de Rentas (1,2%) y los honorarios del martillero (10%) fue de contado.

El remate de vehículos se implementó como parte de una política ambiental y para evitar la acumulación de vehículos que no son retirados por sus dueños de los canchones.

Las motocicletas y automóviles fueron incautados en diversos procedimientos y, tras cumplir con todos los trámites, los propietarios recibieron la intimación para retirarlos y pagar la multa correspondiente. Cumplidos los plazos legales sin que los hayan ido a buscar, se realizó la subasta.

En las subastas de este año se reunieron, en total, 3.200.000 pesos, cifra que se invertirá en mejoras en distintos puntos de la ciudad, según se difundió ayer en el parte de prensa oficial.

En enero, marzo y julio pasado ya se habían subastado motocicletas, lo que le permitió a la Municipalidad recaudar 2.231.300 pesos, a lo que ahora se sumaron los 917.500 pesos,

La subasta de automóviles se realizó de acuerdo a lo indicado en la ordenanza 14279/11 y según la resolución de la Procuración General 01/18, expediente número 76878-SG-2018 y la de motocicletas de acuerdo a la resolución de la Procuración General número 08/18.

La campaña de la Municipalidad de Salta para desocupar los canchones se realizó durante todo el año.

El 29 de junio en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cívico Municipal (CCM) se remataron en total 825 motocicletas.

Multas y falta de papeles

Las motos y vehículos que retiene la Municipalidad de Salta en procedimientos de control en muchos casos no se retiran por falta de documentación o de dinero para pagar la multa y la estadía en este espacio municipal.

Los rodados no son aptos para circular y no tienen posibilidad de reinscripción registral, por lo que solo sirven para sacarles partes que se pueden utilizar o vender como repuestos.

La ordenanza 14.279, de 2011, establece que los vehículos que estén más de un año en el canchón irán a subasta.

A principios de este año, se realizó una subasta de 1.342 motocicletas que estaban en los canchones municipales.

Estos procedimientos se difunden con anticipación para que puedan presentarse los que estén interesados en adquirir algún vehículo.