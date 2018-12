Denuncian que siete alumnos pasaron de curso sin aprobar

Siete alumnos del colegio secundario 5.095 General Manuel Belgrano (ex Normal) obtuvieron un beneficio "indebido" de promoción para pasar de curso a principios de año, según se denunció ante el Ministerio de Educación de Salta. El director del establecimiento, Enrique Adrián Zanzul, habló de que se aplicó un proyecto de recuperación de los aprendizajes escolares avalado por el mismo ministerio y dijo que se aplica en otros colegios.

Desde Educación señalaron que el departamento jurídico está realizando las investigaciones pertinentes y que, por el momento, no pueden dar más detalles.

"Las actas de los libros de la institución dan cuenta de la aprobación y acreditación de los espacios curriculares. La escuela tiene un proyecto de recuperación de los aprendizajes. No es la única que lo tiene. Es un proyecto en el marco de una normativa, no solo provincial sino nacional que acredita a los directores y a los equipos docentes a generar mecanismos de evaluación y de promoción de los aprendizajes", definió Zanzul.

El directivo admitió que "no siempre todo proyecto cuenta con la adhesión total", pero consideró que las cosas se podrían haber planteado de otra forma.

"¿En qué consiste concretamente el proyecto?", le consultó El Tribuno. "Se tienen en cuenta otras competencias, se los guía y el acompañamiento no necesariamente es ante un tribunal evaluativo. Hay una planilla de las asignaturas de ese alumno a recuperar y también del regular que da cuenta de las veces que el alumno es asistido, de los trabajos prácticos que va realizando y los que solicita el docente y, al final, está la nota que el docente pone en esa planilla", precisó.

Nombró a los colegios Benjamín Zorrilla, Arturo Illia y ex Nacional, donde dijo que también se realiza la experiencia. Se trata de una instancia de recuperación que prioriza el proceso de aprendizaje del alumno y el seguimiento del docente. "Si empleamos las mismas estrategias evaluativas con las cuales el chico no promociona el espacio curricular no lo vamos a sacar adelante. Por eso se busca otro camino, a nivel didáctico para que ese chico pueda acreditar los aprendizajes integrando saberes", agregó.

De esta manera Zanzul sostuvo que evaluar con otro instrumento, que no es el tradicional, no quiere decir que el alumno no haya adquirido los conocimientos ni las competencias necesarias. También hizo referencia a que, como director y docente, no puede estar revisando y poniendo en duda cada una de las calificaciones que sus colegas ponen.

La denuncia ante el ministerio fue canalizada a través del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) que espera respuestas al respecto. "Lo último que sabemos es que están haciendo una auditoría de toda la gestión de este director. Son muchos docentes, es un grupo grande que está denunciando estas irregularidades, acompañando con notas y pruebas", manifestó Sergio Coronel, del gremio.

Denuncias de persecución

El Tribuno se comunicó con la vicedirectora del turno mañana, Silvia Pérez, que de acuerdo a la presentación de Sitepsa está siendo perseguida laboralmente por el director Enrique Adrián Zanzul. En junio de 2018, Pérez le habría informado a través de actas a Zanzul las supuestas irregularidades detectadas en la promoción de los siete estudiantes, que ahora salieron a la luz. La directiva atendió la llamada telefónica pero se limitó a disculparse aduciendo a que “todo lo maneja el abogado” y que para evitar un problema mayor prefiere esperar para contar su verdad.

Zanzul, en cambio, sí se expresó al respecto. “No hay persecución contra la señora vicedirectora bajo ningún punto de vista. Creo que hay cuestiones que tienen que ver con los roles y funciones que establece el reglamento general de escuelas de Salta. Sucede que cuando no se llevan a cabo y uno notifica al personal o cuando hay ausencia de intervenciones didácticas pedagógicas se apela a cualquier tipo de cosa para desacreditar el nombre de una escuela”, lanzó molesto el directivo. Cuestionó el rol de la vicedirectora y aseguró que tiene todo documentado. Lamentó que haya expuesto al grupo de alumnos.

Un 95% de promoción efectiva

En la exescuela Normal conviven en la actualidad dos sistemas: el Bachillerato Humanista Moderno Público y el secundario con orientación en Ciencias Naturales.

Desde 2017, el establecimiento trabaja con un proyecto institucional de recuperación de aprendizajes a través del cual logró un 95 por ciento de promoción efectiva, según había destacado el director Adrián Zanzul hace unos meses.