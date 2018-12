Duros cruces en el Concejo por el intento de excluir a Ledesma

Fue una polémica sesión, con momentos tensos, por los duros cruces cuando se trataba un proyecto de resolución para excluir del Concejo Deliberante al concejal Raúl Ricardo Ledesma, quien se encuentra acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años.

La iniciativa fue presentada por la concejal Nancy Jaime, quien destacó que se debe aplicar el artículo 23 de la Carta Orgánica Municipal de San José de Metán que se refiere a las facultades disciplinarias. Establece que el Concejo Deliberante podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y hasta excluirlo de su seno por razones de incapacidad física o moral sobreviniente. Para ese efecto deberán concurrir los dos tercios de votos del total de sus miembros. Contempla que la exclusión de un miembro del Concejo Deliberante solo podrá tratarse en sesión convocada para ese efecto y después de haber permitido la defensa del interesado.

"Teniendo en cuenta que el imputado es concejal de este Concejo Deliberante y estando acreditado el inicio de las actuaciones penales, corresponde iniciar al proceso de corrección a uno de sus miembros, atento a las graves acusaciones contra el señor Ledesma", dijo Jaime en el recinto.

"No es facultad de este Concejo poner en duda el principio de inocencia, teniendo en cuenta que no existe una condena firme que desvirtúe aquel principio, en consecuencia este cuerpo legislativo no excede sus facultades propias, prevista en el artículo 23 de la ley 6.566. Es necesario hacer una valoración política en resguardo de la honorabilidad de este cuerpo, respecto a la conducta de sus miembros, para el caso, el reproche social que hoy enrostra a este Concejo por la conducta imputada al concejal Ledesma, exige un pronunciamiento colegiado que dé respuesta a la sociedad", destacó la edil.

En la sesión de ayer del Concejo Deliberante estuvieron presentes los padres de la menor de 14 años, que supuestamente fue abusada por el concejal Ledesma, por lo que hubo presencia policial en la sala.

Desde el 21 de noviembre del año pasado, hace más de un año, sobre el concejal pesa un requerimiento de remisión a juicio por el delito de abuso sexual simple, en concurso real (dos hechos). Pero ese requerimiento y algunas pruebas fueron apeladas por la defensa de Ledesma.

Se reunirán el martes

Al final de la sesión se votaron las mociones, luego de un cuarto intermedio, en el que los concejales se reunieron en privado.

Por error se aprobó una reunión de una comisión especial para el martes. Pero la concejal Jaime aclaró que ella solicitó convocar a una sesión especial, como lo dispone el artículo 23 de la Carta Orgánica.

El concejal Ledesma rompió el silencio

“Conozco las viejas mañas de la concejal Jaime, y a su maestro, que es peor aún”, dijo.

“Lo grave de todo esto es el apriete y la manera para que se dé. Primero porque es un proyecto de resolución de carácter interno, pero que no tuvo un trabajo en alguna comisión para que se haga de esta manera. No niego la intención de la concejal, que lo viene haciendo en reiteradas oportunidades y mintiendo. Porque si dijera la verdad saldría favorecido en las notas que dio a El Tribuno y a otros medios radiales”, dijo Ledesma, quien rompió el silencio e hizo su descargo delante de sus pares.

“Conozco no solamente los trucos y las viejas mañas de la concejal Jaime, sino que a su maestro, que es peor aún, a su monje negro, a quien ya deben estar grabando y mandándole los audios”, dijo el concejal acusado de abuso que fue reelecto en su cargo y continúa en funciones.

“En primer lugar, quiero decir ante todo que soy inocente de lo que se me acusa. Se trata de una burda maniobra política que se llevó a cabo durante la campaña electoral, organizada y orquestada por el partido político de la concejal que presenta el proyecto de resolución, más precisamente por un dirigente de ese sector, que actualmente es funcionario municipal”, señaló Ledesma.

Criticó a la prensa y dijo que desde el punto de vista jurídico: “La cuestión es más simple aún. Yo soy inocente, nada hay en la causa penal que haga ni siquiera presumir mi culpabilidad. Son solo los dichos de la madre, qué casualidad, empleada municipal o exempleada municipal”, señaló. Dijo que en su caso no hay sentencia ni condena firme, porque todavía no se desarrolló un juicio en su contra. “Siempre estuve a disposición de la Justicia y los concejales no tenemos fueros”, remarcó Ledesma.

Al final advirtió: “Fui elegido concejal por el pueblo, después de la denuncia. El cargo que el pueblo me ha confiado, no es ni constituye un obstáculo para la más amplia actuación de la Justicia. En lo que se refiere a la pretensión de excluirme de este cuerpo por inhabilidad moral es manifiestamente improcedente y arbitrario”, destacó. Dijo que es un planteo malicioso y adelantó que si lo excluyen va a iniciar las acciones legales correspondientes.

Las frases del padre

“Me parece una vergüenza lo que pasó en la sesión. Como ciudadano siento que varios concejales no nos representan y lo que es peor, no

nos cuidan”, dijo el padre de la menor, que supuestamente fue abusada por el concejal, Raúl Ledesma, cuya función en el Concejo Deliberante metanense fue puesta en jaque varias veces por los otros ediles del cuerpo metanense.

El hombre, visiblemente afectado por la escandalosa situación que se vivió en la sesión legislativa de ayer, dijo: “Me parece una barbaridad lo que dijeron algunos concejales. Ledesma no tendría que seguir en funciones, debería dar un paso al costado si es que conoce lo que es la dignidad.

Con mi familia vivimos un infierno por su causa y eso debería ser tenido en cuenta con menos liviandad”.