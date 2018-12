Tensa calma en el loteo Benjamín Méndez

Todo lo que sucedió durante muchos años en el universo del llamado loteo Benjamín Méndez recién está saliendo a la luz como por goteo. Al malestar social que hay en el lugar, donde la gente compró terrenos que no tienen servicios, se sumó que las familias se quedaron sin la conexión de luz precaria con la que viven.

El loteo, ubicado al costado de la ruta provincial 21, casi un kilómetro antes de llegar al barrio Limache, en la zona sur capitalina, quedó a oscuras el martes. Ayer estaban realizando los trámites para volver a tener el servicio.

Los vecinos salieron a cortar la ruta el martes, en la mano que va al centro, para comenzar a hacer público lo que están viviendo. Denunciaron un "constante hostigamiento" por parte de los familiares de Benjamín Méndez, creador del loteo que falleció en 2017.

En el lugar hay terrenos que se vendieron a varios dueños y los vecinos se quejan de una fiscalía que nada parece ver y la ausencia total de Estado en ese pedacito de tierra, donde muchas familias compraron con el sueño de la casa propia pero se les convirtió en pesadilla.

Ayer recién estuvo presente personal de la Policía de la Provincia y la subcomisaria Cardozo Guerrero le dijo a El Tribuno: "La situación se presenta sin novedad".

Ayer en la mañana una comisión de delegados de los vecinos estuvo en las oficinas de Edesa para comenzar a buscar una solución inmediata al tema del corte de energía eléctrica.

Las versiones son encontradas. Desde la empresa prestadora del servicio dijeron que "el corte se dio por una cuestión de seguridad". Aseguran que todos los vecinos estuvieron "colgados" en un medidor de obra y que se decidió cortar la energía "para prevenir una desgracia".

En la otra punta de la mesa, los vecinos dijeron que desde hace unos 10 años que están en esa condición y que en una acción unilateral decidieron dejarlos a oscuras "sin previo aviso".

Representantes del Concejo Deliberante y la Municipalidad de la Ciudad de Salta recibieron las denuncias sobre lo que ocurre con el lugar.

Historia

El loteo Méndez surgió hace ocho años como un barrio privado y todas sus obras quedaron a mitad de camino.

El Concejo Deliberante capitalino exigía que se hiciera el soterramiento del sistema eléctrico porque en los papeles se presentaba como si fuera un "country", aunque en realidad es un simple loteo sin servicios.

La urbanización tiene 290 lotes vendidos, de los cuales 80 ya están habitados pese a que no cuentan con la provisión regular de los servicios. Los vecinos se preguntaron ayer cómo salieron las factibilidades para el loteo.

El 28 de noviembre el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que permite a las familias del barrio acceder al suministro eléctrico de manera excepcional; es decir con cables tendidos en postes momentáneamente.

La realidad es que Federico Méndez vendió los lotes sin las habilitaciones legales ni los servicios básicos que exigen las normas vigentes. En todo este tiempo las familias que construyeron en el lugar sufrieron la falta de suministros regulares de luz, agua, cloacas y alumbrado.

Un grupo de vecinos decidió realizar la obra del tendido eléctrico, según describieron, tras un arreglo interno con Edesa. Aportaron algo más de 87 mil pesos por familia para acercar la luz hasta sus casas, a pesar de que en los boletos de compra venta de cada lote figuraba como condición necesaria el servicio de energía eléctrica.

Es por eso que se vieron sorprendidos cuando llegó una cuadrilla y, sin aviso, les cortó los cables que ellos había comprado.

Desde Edesa argumentaron que el medidor de obra del que están "colgadas" 80 familias es al menos "peligroso" y no pasa los controles de calidad.

Sin embargo, durante la reunión de ayer se acercaron posiciones con respecto a lo más urgente, que es restablecer el servicio. Edesa puso exigencias para que ese medidor pase las normas mínimas de seguridad, como tener una jabalina, y los vecinos empezaron a avanzar en los trámites. Sin embargo, la espera por una solución definitiva se prolonga.

Sobre la 26

La situación sobre la otra banda del terreno en conflicto sigue igual. Sobre la ruta provincial 26, en el remodelado Camino a la Isla, las tensiones se siguen sintiendo en el aire.

Allí, desde que la exmujer de Benjamín Méndez, Nora Elsa Punta, metió la topadora y derribó una construcción precaria, se desencadenó un nuevo conflicto.

Del otro lado, Nicanor Figueroa Sánchez tiene un boleto de compraventa que demuestra que adquirió esas tierras el 12 de septiembre de 2017.

La amenaza de la topadora

Los vecinos comenzaron a contar el hostigamiento al que fueron sometidos.

“Acá se tienen que develar muchas complicidades que hubo durante unos 10 años. Méndez ejerció un poder absoluto en este loteo, en el que decía que él era el intendente del barrio; algo totalmente absurdo”, dijo Héctor, uno de los vecinos afectados por el accionar de una persona que vendió los lotes sin los servicios públicos necesarios para vivir.

No es solo su culpa. Los vecinos denuncian que todas las factibilidades para que Méndez vendiera los lotes salieron con complicidades evidentes.

“Este hombre (Méndez) venía a amenazar con una topadora a quienes no pagaban alguno de los servicios que no brindó. Es una locura. Cobraba una especie ABL (alumbrado, barrido y limpieza) y la luz también. Si alguien se retrasaba un día venía con la topadora y exigía el pago”, relató el vecino.

Las amenazas no se quedaban en eso. “Todos los vecinos estamos afectados por el Veraz porque a él se le ocurrió alguna vez. A todas las denuncias las expusimos en la Fiscalía de Limache y siempre hicieron la vista gorda. Entonces estábamos encerrados por este hombre violento. Cuando él murió, la que dice ser la mujer (Nora Punta) quiso hacer lo mismo y amenazó a los vecinos con la topadora. Pero ni ella ni su hijo tienen el poder que tenía Méndez. Esta dominación de los Méndez ahora se cae y ya no les tenemos miedo porque estamos visibilizando la pesadilla que vivimos en la búsqueda del sueño de la casa propia”, declaró.