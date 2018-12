A pedido de EE UU, arrestan en Canadá a la hija del fundador de Huawei y estalla la furia en China

China exigió hoy que Canadá libere a la directora financiera del gigante electrónico Huawei tras su detención ante un pedido de extradición de Estados Unidos, en un hecho que amenaza con complicar la tregua comercial y arancelaria lograda entre las dos grandes potencias esta semana.

La airada reacción china llegó horas después de que el Ministerio de Justicia de Canadá informara anoche que la ejecutiva Wanzhou Meng, hija del fundador de Huawai, fue detenida el 1 de diciembre pasado en el aeropuerto de Vancouver a pedido de Estados Unidos.

El Ministerio dijo que no podía explicar los motivos de la detención por orden judicial, pero el diario canadiense The Globe and Mail señaló que el arresto y extradición han sido solicitados por las autoridades estadounidenses por la supuesta violación, por parte de Huawei, de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Irán.

"China ha presentado una queja formal a la parte canadiense y a la estadounidense pidiéndoles que expliquen inmediatamente la razón del arresto y liberen a la persona detenida", afirmó el portavoz de la cancillería china, Geng Shuang, en una rueda de prensa en Beijing, informó la agencia de noticias EFE.

La detenida, de 46 años, comparecerá mañana ante un juez en Canadá que deberá decidir si la libera bajo fianza mientras evalúa el pedido de Estados Unidos o si directamente la extradita al país vecino, dijo el Ministerio de Justicia canadiense en un comunicado.



El arresto se produjo el mismo día en que el presidente chino, Xi Jinping, y el estadounidense, Donald Trump, cenaron en Buenos Aires tras la cumbre del G20 y acordaron una endeble tregua de una guerra comercial de meses lanzada este año por Estados Unidos y que amenaza la estabilidad económica mundial.

Preguntado por si la detención afectará a estas negociaciones comerciales, el portavoz de la Cancillería china se limitó a señalar que las partes deben respetar el acuerdo alcanzado entre ambos líderes y continuar con el diálogo para consolidar dicho acuerdo.

Según The Globe and Mail, que adelantó la noticia de la detención, Estados Unidos sospecha que Huawei envió productos elaborados en suelo estadounidenses al país persa, rompiendo con ello las normativas vigentes de exportación que lo impiden.

En abril, el diario estadounidense The Wall Street Journal ya había informado que el Departamento de Justicia norteamericano tenía una investigación abierta sobre este asunto.

El portavoz chino señaló que Beijing, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, siempre respeta las resoluciones de este organismo, pero se opone "a la imposición unilateral de sanciones de cualquier país fuera del Consejo".

Huawei aseguró hoy en un comunicado que la compañía cumple "con todas las leyes y regulaciones aplicables donde opera, incluidas las leyes y regulaciones aplicables de control y sanción de las exportaciones de las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea".

Huawei, fundada en 1987, se ha convertido en el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones y es uno de los mayores fabricantes de teléfonos móviles.

Este crecimiento profundiza las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos, cuyos últimos gobiernos -el del republicano Trump y el de su antecesor demócrata Barack Obama- presionaron a los países europeos y otros aliados para que limiten el uso de su tecnología.

Washington ve a Huawei y a los proveedores de tecnología chinos más pequeños, además de como competidores comerciales, como posibles frentes para el espionaje.