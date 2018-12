Benedetto sobre Di Zeo:  “Bienvenido sea porque es un líder histórico de la barra”

El delantero de Boca Darío Benedetto realizó hoy polémicas declaraciones al apoyar la posible presencia de Rafael Di Zeo, líder de "La Doce", en España para ver el partido en el cual el elenco de La Ribera se enfrentará a River por la final de la Copa Libertadores.

Al ser consultado por la situación, el "Pipa" afirmó: "No son temas de los jugadores, pero si la Justicia lo ha autorizado a viajar, por algo será. Bienvenido sea porque es un líder histórico de la barra".

El líder de la barra brava de Boca fue autorizado por la Justicia a salir del país tras el pedido que efectuó para poder viajar a España, pero aún no se sabe si va a ir debido a que más temprano fue demorado en Barajas Maximiliano Mazzaro (de la barra disidente) quien sería deportado a Argentina.

En tanto, Carlos Tevez había declarado previo a Benedetto y al hablar de los incidentes en las inmediaciones en el Monumental: "Es importante el ejemplo que da España con las barras, mano dura. Es algo que necesitamos nosotros también".

Benedetto contradijo a Pablo Pérez: "Nosotros queríamos jugar en el Monumental".

El futbolista de Boca aseguró que el plantel "Xeneize" quería "jugar en el Monumental" la final de la Copa Libertadores frente a River y de esta manera contradijo a su compañero Pablo Pérez, quien tras la agresión al micro en las inmediaciones del estadio, dijo que no podía presentarse en una cancha donde lo podrían "matar".

"Se hablaron muchas cosas, pero nosotros queríamos jugar en el Monumental", reveló Benedetto, a la vez que dijo: "Le sacaron a todos los hinchas, tanto a los de River como a los de Boca, de poder festejar con su gente".

Al indicar que el elenco de La Ribera quería disputar el partido en el estadio Monumental contradijo a Pablo Pérez, quien el pasado 27 de noviembre comentó: "No puedo jugar en una cancha donde me pueden matar. ¿Cómo voy a ir a jugar a una cancha que no brinda seguridad? ¿Y si ganamos y damos la vuelta en su cancha? Me matan".

En tanto, Benedetto consideró que "es un privilegio" jugar en el estadio del Real Madrid, y dijo: "Ojalá le podamos dar una alegría a toda la gente que se viene de Buenos Aires. Es importante que esté la gente porque nos hace sentir locales en todos lados".

Al ser consultado una vez acerca de si los jugadores de River se habían solidarizado tras lo incidentes, el atacante indicó: "A mí en seis horas que estuvimos encerrados no me hablo nadie y no me vino a ver nadie, pero ya está".

"El partido con Independiente nos sirvió para olvidarnos de todo, volver a la victoria, y a enfocarnos en esta final", manifestó, tras lo cual señaló acerca de su estado: "Estoy bien físicamente. Vengo de una lesión que me marginó varios meses, pero ya me encuentro al cien por cien y voy a jugar de lo que el técnico me diga".

También le dejó un mensaje al simpatizante de Boca: ""No me sorprende nada de la gente. Seguimos demostrando que somos los más grandes y que el hincha se quede tranquilo que vamos a dejar todo para llevarles la Copa".

Para Gago: "Es muy raro jugar una final de Copa Libertadores en Europa".

El mediocampista Fernando Gago aseguró que "es muy raro" disputar una final de la Copa Libertadores en un país europeo, pero manifestó que "hay que enfocarse y mentalizarse en el partido".

La verdad que es muy raro jugar una final de Copa Libertadores en Europa, pero bueno, hay que enfocarse y mentalizarse en el partido", indicó el futbolista en diálogo con la prensa desde Madrid.

Además comentó: "Me ha tocado jugar muy pocas Libertadores.

Desde que me fui a Europa me había tocado jugar una y después en las últimas dos tuve la lesión. Esta es la primera que puedo terminar jugando".

"Va a ayudar un poco el clima de jugar afuera, de jugar en una cancha que es mucho más rápida que las del fútbol argentino.

Creo que ahí se puede dar un partido abierto", aseveró Gago.