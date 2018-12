“Tenemos la conciencia tranquila”, aseguró Maidana

Jonatan Maidana, defensor de River Plate, explicó luego del entrenamiento en Madrid que el plantel está tranquilo porque todo el tiempo se preocupó por sus colegas en los incidentes que terminaron por suspender la segunda final de la Copa Libertadores en el Monumental.

“Tenemos la conciencia tranquila por cómo nos comportamos con los jugadores de Boca, en todo momento nos preocupamos y estuvimos pendientes, más cosas no se pueden agregar, actuamos de buena fe, lamentablemente vivieron un episodio desagradable”, dijo Maidana.

Luego se enfocó en el partido del domingo y contó: “Llegó el día, se termina de definir la Copa, nos cambia que no vamos a poder definir con nuestro público, pero se dio de esta manera e Intentaremos hacer bien las cosas para lograr el objetivo”.

Además, Jony confesó: “Las sensaciones son raras en principio porque perdimos la localía y poder jugar con nuestro público que no estará, pero se dio así de esta manera y estamos preparados para poder afrontar el partido y hacer lo mejor posible las cosas”.

“En el aspecto futbolístico el equipo está muy bien y el que haga las cosas mejor se llevará la Copa, será un partido con mucha intensidad, mucha fricción y seguramente hasta el minuto noventa va a ser así porque somos dos equipos que por algo llegamos a la final”, advirtió el zaguero central.

Maidana, que fue campeón de la Libertadores con ambos equipos, agregó que “después de tanta espera ya estamos a poco de jugarla que es lo que queríamos y con la mente en positivo que podemos hacer las cosas bien, estamos bien de ánimo y en lo futbolístico”.